Κοινωνία

Έμπαινε στο ίδιο σπίτι για 23 μέρες και έκλεβε χρήματα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τακτικός “πελάτης” στις οικονομίες του θύματος είχε γίνει το φιλικό του πρόσωπο, που τελικώς έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας.

Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης είχε βρει τον τρόπο να βγάζει χρήματα μπαίνοντας στο ίδιο σπίτι.

Όταν ο ιδιοκτήτης έλειπε για την δουλειά του, ο δράστης ”τρύπωνε”, ψαχούλευε και έπαιρνε τα χρήματα που υπήρχαν μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, ο δράστης με το θύτη ήταν γνωστοί και είχε πρόσβαση να μπαίνει στο σπίτι, αλλά όχι φυσικά να κλέβει τα χτήματα!

Ο ιδιοκτήτης, όταν πήρε είδηση ό,τι κάτι δε πάει καλά με τις οικονομίες του, ειδοποίησε την Αστυνομία της Σύρου.

Οι κλοπές εξιχνιάστηκαν άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σύρου-Ερμούπολης, ο 35χρονος «φίλος» του θύματος, οποίος το χρονικό διάστημα από 28-12-2021 έως και 20-01-2022 αφαίρεσε τμηματικά από το σπίτι του παθόντα, το συνολικό χρηματικό πόσο των 770 ευρώ.

Τα χρήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο.

Πηγή: Cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - “Ελπίδα”: πολικό ψύχος, χιόνια και βοριάδες την Κυριακή

Πετρελαιοκηλίδα: Το Περού κήρυξε “κατάσταση περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης” (εικόνες)

Σεισμός στην Κρήτη