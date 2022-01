Κόσμος

Κορονοϊός - Νέα Ζηλανδία: η Πρωθυπουργός πήρε μέτρα που… “μπλόκαραν” τον γάμο της

Τι ανακοίνωσε η Τζασίντα Άρντερν για την “υποχρεωτική απόφαση”, μετά από τα νέα μέτρα που υιοθέτησε ως Πρωθυπουργός της χώρας, για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν αναγκάστηκε να αναβάλει τον γάμο της εξαιτίας των νέων περιοριστικών μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνησή της προκειμένου να ανασχέσει την εξάπλωση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορονοϊού.

«Ο γάμος μου δεν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Άρντερν, ενώ πρόσθεσε ότι λυπάται και για τα άλλα ζευγάρια που επρόκειτο να παντρευτούν και επηρεάζονται από τους νέους περιορισμούς.

Η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός δεν είχε αποκαλύψει την ημερομηνία του γάμου της με τον επί χρόνια σύντροφό της Κλαρκ Γκέιφονρντ, αλλά υπήρχαν εικασίες ότι αυτός ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους πώς νιώθει για την αναβολή, η Άρντερ απάντησε: «Έτσι είναι η ζωή. Δεν διαφέρω από, τολμώ να πω, χιλιάδες άλλους Νεοζηλανδούς που έχουν επηρεαστεί με πολύ πιο καταστροφικό τρόπο από την πανδημία, ο πιο συγκλονιστικός από τους οποίους είναι να μην μπορούν να είναι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, μερικές φορές όταν είναι σοβαρά άρρωστοι. Αυτό ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε λύπη νιώθω εγώ».

Από σήμερα τα μεσάνυκτα επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στη Νέα Ζηλανδία και περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να συγκεντρωθούν σε κλειστούς χώρους, μετά τον εντοπισμό εννέα κρουσμάτων του Όμικρον σε μια οικογένεια η οποία ταξίδεψε σε πολλές πόλεις της χώρας. Η οικογένεια αυτή επέστρεψε στο Νέλσον στο Νότιο Νησί με αεροπλάνο, αφού παρέστη σε έναν γάμο και άλλες εκδηλώσεις στο Όκλαντ, που βρίσκεται στο Βόρειο Νησί. Τα μέλη της οικογένειας καθώς και μία αεροσυνοδός βρέθηκαν θετικοί στην covid-19.

Τα νέα μέτρα θα ισχύουν τουλάχιστον ως το τέλος Φεβρουαρίου. Η Νέα Ζηλανδία δεν έχει πληγεί ιδιαίτερα σφοδρά από την πανδημία, έχοντας καταγράψει 15.104 κρούσματα και 52 θανάτους.

Τα σύνορα της χώρας παραμένουν κλειστά για τους αλλοδαπούς από τον Μάρτιο του 2020, με την κυβέρνηση να αναβάλει τα σχέδιά της να τα ανοίξει στα μέσα Ιανουαρίου λόγω της ανησυχίας για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του στελέχους Όμικρον. Περίπου το 94% των Νεοζηλανδών άνω των 12 ετών έχει ανοσοποιηθεί πλήρως κατά της covid-19 και το 56% όσων το δικαιούνται έχει λάβει αναμνηστική δόση.

