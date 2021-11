Παράξενα

Νέα Ζηλανδία: Βουλευτής πήγε να γεννήσει με ποδήλατο όταν την έπιασαν οι πόνοι

Η 41χρονη πολιτικός, η οποία έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, είναι γνωστή υπέρμαχος της ποδηλασίας. Γέννησε μια ώρα μετά την άφιξη της στο νοσοκομείο.

Μια βουλευτής στη Νέα Ζηλανδία πήγε σήμερα με το ποδήλατο στο μαιευτήριο όταν την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε μια ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του BBC.

"Πράγματι δεν σκόπευα να πάω με το ποδήλατο έχοντας μπει σε διαδικασία τοκετού, αλλά τελικά έτσι έγινε", έγραψε μετά τη γέννα στη σελίδα της στο Facebook η Τζούλι Αν Γκέντερ.

Η εκπρόσωπος του κόμματος των Πρασίνων για θέματα Μεταφορών δεν το έκανε για πρώτη φορά αφού το είχε ξανακάνει πριν από τρία χρόνια όταν ήταν υπουργός Μεταφορών και Γυναικείων Θεμάτων και είχε πάει με το ποδήλατο στο μαιευτήριο για να γεννήσει το πρώτο της παιδί, ένα αγοράκι.

Όπως είπε η ίδια, οι συσπάσεις της "δεν ήταν τόσο συχνές" όταν αποφάσισαν μαζί με τον σύζυγό της να πάνε στο μαιευτήριο με το ποδήλατο.

Η πρώτη εν ενεργεία βουλευτής που έγινε μητέρα στη Νέα Ζηλανδία ήταν το 1970, ενώ το 1983 μια άλλη βουλευτής έγινε η πρώτη που θήλασε μέσα στην αίθουσα της βουλής.

Τον Ιούνιο του 2018 η Τζασίντα Άρντερν έγινε η δεύτερη εν ενεργεία πρωθυπουργός χώρας που απέκτησε παιδί.

