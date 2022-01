Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κούβελας: “επικίνδυνος” ο εμβολιασμός εγκύων και νέων (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Καθ. Κλινικής Φαρμακολογίας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Πρωινοί Τύποι”. Σφοδρή αντιπαράθεση με την Ματίνα Παγώνη. Τι είπε για τα μονοκλωνικά αντισώματα.

«Τα κρούσματα έχουν μειωθεί, μέχρι 25-26 Ιανουαρίου θα μείνουν υψηλοί οι δείκτες που μας ενδιαφέρουν: οι νοσηλείες στην ΜΕΘ, που είναι ασθενείς με μετάλλαξη Δέλτα και τις επιπλοκές τους και εξ αυτών υπάρχουν και οι πολλοί θάνατοι, που είναι ο άλλος δείκτης που μας ενδιαφέρει. Οι θάνατοι αφορούν κυρίως ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα ή/και ανεμβολίαστους», είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1

Αφού ανέφερε ότι πολλοί ασθενείς καθυστερούν πολύ μέχρι να πάνε στον γιατρό τους ή στο νοσοκομείο, είπε πως στην Ελλάδα «είμαστε πιο πίσω σε ότι αφορά τα περιστατικά από χώρες του εξωτερικού, όπως η Πορτογαλία. Πρώτα δηλαδή είχαν έξαρση στην Δέλτα εκεί και μετά ήρθε εδώ, πρώτα υπήρχε έξαρση με την Όμικρον εκεί και μετά ήρθε εδώ. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε το τώρα και στις δύο χώρες. Τώρα, μετά από καιρό, είμαστε καλά στην Ελλάδα σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς».

Στην συζήτηση συμμετείχε και ο Δημήτρης Κούβελας, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, ο οποίος είπε πως τα εμβόλια για τον κορονοϊό έπρεπε να γίνουν «μόνο στους ειδικούς πληθυσμούς που χρειάζονται προστασία, όπως οι άνθρωποι άνω των 60 ετών με υποκείμενα νοσήματα, οι υπέρβαροι - παχύσαρκοι και άλλοι».

Ο κ. Κούβελας είπε πως δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται οι εγκυμονούσες έναντι του κορονοϊού, «επειδή δεν έχουμε μακροπρόθεσμες μελέτες για τις επιπτώσεις στα έμβρυα».

«Στηριχθήκαμε πολύ στα εμβόλια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όταν ο ΕΜΑ δίνει μια άδεια υπό συνθήκες, οφείλει το Κράτος να φροντίσει και όλοι οι γιατροί να στέλνουν κίτρινη κάρτα για οτιδήποτε συμβαίνει. Δεν έχω πρόβλημα με τα εμβόλια, αλλά με την διαχείριση τους», είπε ο κ. Κούβελας, εν μέσω έντονης συζήτησης με την Ματίνα Παγώνη, η οποία του απαντούσε πως δεν μπορεί ένας μη κλινικός ιατρός όπως εκείνος να λέει πως η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει κάνει λάθος.

Ο κ. Κούβελας είπε «οι ενστάσεις οι δικές μου αφορούν την πολιτική διαχείριση σχετικά με τα εμβόλια. Από όταν ακόμη γινόταν έρευνα και δεν ξέραμε αν θα είχαμε τα εμβόλια, η Κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ρίξει βάρος στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έχουμε κάποια προϊόντα χωρίς τελική έγκριση, που φαίνεται πως προστατεύουν τους ηλικιωμένους, αλλά όχι τους άλλους. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι στους νεότερους, είναι μεγαλύτερο το ρίσκο του εμβολιασμού σε σχέση με τον μη εμβολιασμό».

Ακόμη, είπε πως «τα μονοκλωνικά αντισώματα μείωσαν τους θανάτους κατά 30 την ημέρα στην Ελλάδα. Όσοι τα πήραν, σώθηκαν. Η ερώτηση μου είναι γιατί σταματήσαμε τα μονοκλωνικά αντισώματα;», με την δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη, που συμμετείχε στην συζήτηση να αναφέρει πως, μετά από επικοινωνία που είχε εκείνη την ώρα με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας, της ανέφεραν πως δεν σταμάτησαν τα μονοκλωνικά αντισώματα, αλλά αντιθέτως χορηγήθηκαν όλες οι δόσεις που ήταν διαθέσιμες για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενιαίας παραγγελίας για τις χώρες της ΕΕ.

