Κορονοϊός: Ο "χάρτης" με τα κρούσματα του Σαββάτου

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε κατά πολύ και το Σάββατο η "μαύρη λίστα" των ασθενών που εξέπνευσαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 18.333 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 45 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική επιβεβαιώθηκαν 7.001 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη ακόμη 1.621 μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων καταγράφηκε στις εξής περιοχές: (Κατά αλφαβητική σειρά)

Αιτωλοακαρνανία 254

Αργολίδας 175

Αρκαδίας 111

Άρτας 142

Αχαΐας 583

Βοιωτίας 157

Δράμας 133

Έβρου 387

Ευβοίας 349

Ηλείας 174

Ημαθίας 161

Ηρακλείου 708

Ιωαννίνων 236

Καβάλας 155

Καρδίτσας 113

Κέρκυρας 161

Κοζάνης 147

Κορινθίας 251

Λάρισας 466

Λασιθίου 132

Λέσβου 167

Μαγνησίας 236

Μεσσηνίας 231

Ξάνθης 141

Πέλλας 149

Πιερίας 194

Ρεθύμνου 229

Ροδόπης 165

Ρόδου 324

Σερρών 133

Τρικάλων 189

Φθιώτιδας 142

Χαλκιδικής 175

Χανίων 532

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

