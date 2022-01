Κοινωνία

Πατήσια: έκρηξη σε παράτυπο τζαμί

Πανικός την νύχτα, μετά από την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού. Ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα.

Τρόμος από τον εκκωφαντικό θόρυβο και πανικός ε[πικράτησαν στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής στον Άγιο Παντελεήμονα, από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού.

Ο μηχανισμός εξερράγη έξω από ισόγειο χώρο, που χρησιμοποιείται παρατύπως ως τζαμί.

Οι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό έξω από κτήριο στην οδό Στέφανου Βυζαντίου.

Από την έκρηξη, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου, όπου στεγάζεται ο χώρος λατρείας που λειτουργεί παράτυπα.

Από την έκρηξη, προκλήθηκαν ζημιές και σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας, που απέκλεισαν το χώρο και συνέλεξαν ίχνη του μηχανισμού, σε μια προσπάθεια εντοπισμού γενετικού υλικού ή δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τυαυτοποίηση των δραστών.

