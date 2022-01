Κοινωνία

"Ελπίδα" - Κρήτη: σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία (βίντεο)

Στα λευκά έχει ντυθεί και η Κρήτη με τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια στα ορεινά είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει και την δυτική Κρήτη.

Το πρωί έπεσε χιονόνερο ακόμα και σε πεδινές περιοχές ενώ στα ορεινά χιόνισε, χωρίς μέχρι και το μεσημέρι να έχουν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα στις οδικές συγκοινωνίες.

Στα Χανιά και στην περιοχή του Ομαλού η συγκοινωνία διεξάγεται μόνο με οχήματα 4Χ4, ενώ εκχιονισμοί γίνονται από το πρωί από εργολαβικά συνεργεία της Περιφέρειας από τους Λάκκους με κατεύθυνση τον Ομαλό.

Στα Σφακιά έχει χιονίσει στην περιοχή του Ασκύφου ωστόσο ο δρόμος παραμένει ανοικτός καθώς πραγματοποιούνται εκχιονισμοί με μηχάνημα του δήμου.

Στα λευκά έχει ντυθεί και η περιοχή των Ανωγείων στο Ρέθυμνο, ενώ χιονίζει σε χωριά του Αμαρίου, στο Αρκάδι καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού.

Ο δρόμος Σπήλι - Γερακάρι έχει κλείσει από το πρωί για προληπτικούς λόγους.

Λόγω των καιρικών συνθηκών και με την πρόβλεψη για ένταση των καιρικών φαινομένων κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα και την Τρίτη, τα σχολεία και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης στο δήμο Ρεθύμνου, και στα Ανώγεια καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στο Έλος Κισσάμου.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν έως και την Τετάρτη, 26/01/2022, ο δήμος Χανίων προχώρησε στο έκτακτο άνοιγμα δημοτικών δομών, ώστε να καταφύγουν οι άστεγοι της πόλης.

Συγκεκριμένα, εκτάκτως από χθες Σάββατο, έως και την Τετάρτη 26/01/2022, θα παραμείνει ανοικτό το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων του Δήμου Χανίων.

Επίσης, το Κέντρο Απασχόλησης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στην περιοχή Σπλάντζια, θα παραμείνει ανοιχτό από την Δευτέρα έως και Τετάρτη από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το απόγευμα.

Λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκαν δύο αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στα Χανιά, ενώ κλειστές μέχρι την Τετάρτη θα παραμείνουν οι εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου της πόλης.

Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας

Σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης για το κύμα κακοκαιρίας «Ελπίς» που έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του στο νησί. Η χιονόπτωση έχει κατέβει σε επίπεδα κάτω των 1000 μέτρων υψόμετρο, ενώ δυσκολίες στις μετακινήσεις εντοπίζονται σε περιοχές όπως οι Γωνιές, ο Κρουσώνας, η Βιάνος και το Οροπέδιο Λασιθίου όπου απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη εκχιονιστικά μηχανηματα βρίσκονται από τα ξημερώματα στις συγκεκριμένες περιοχές, για να κρατούν ανοιχτούς τους δρόμους «ωστόσο καλό είναι οι πολίτες εκτός από τις αλυσίδες, να περιορίσουν στο απαραίτητο τις μετακινήσεις τους». Ο κ. Συριγωνάκης ανέφερε ότι η κακοκαιρία που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, κρατάει σε πλήρη εγρήγορση το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα και από τους πολίτες που θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί τις νυχτερινές και τις πολύ πρωινές ώρες, λόγω παγετού.

Πηγή Φωτογραφιών/βίντεο: ekriti

