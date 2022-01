Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ελπίδα”: Χιονοκαταιγίδες στο Αιγαίο (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι επιστήμονες για τα φαινόμενα που ενσκήπτουν στο Αρχιπέλαγος. Πότε αναμένεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.





εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων ακόμα και σε παραθαλάσσια τμήματα του Αιγαίου. Δορυφορικές εικόνες που έλαβε και επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr δείχνουν τις νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης που έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές του Αιγαίου σήμερα και οι οποίες, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έχουν ως αποτέλεσμα την





























Κατά διαστήματα παροδικές χιονοπτώσεις επηρεάζουν και πεδινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας αλλά και περιοχές της Κρήτης με χαμηλό υψόμετρο. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Εύβοια και σε νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου σημειώθηκαν χιονοκαταιγίδες.









Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν μετά τις μεσημβρινές ώρες και ο καιρός θα βελτιωθεί. Ωστόσο αυτή η βελτίωση θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από τις βραδινές ώρες αναμένεται εκ νέου επιδείνωση από τα βόρεια, αρχικά με τοπικές χιονοπτώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, που γρήγορα θα σταματήσουν.





Στη συνέχεια, χιονοπτώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής και τα νησιά του Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου. Οι χιονοπτώσεις στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα είναι τοπικά ισχυρές.