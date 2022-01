Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Είναι πιθανόν η Ευρώπη να πλησιάζει στο τέλος της πανδημίας

Τι εκτιμά ο διευθυντής της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πορεία της πανδημίας στην Ευρώπη.

Η παραλλαγή Όμικρον, η οποία είναι πιθανόν να προσβάλει 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους μέχρι τον Μάρτιο, έχει διαμορφώσει μία νέα φάση για την πανδημία της Covid-19 στην Ευρώπη και είναι πιθανόν να την φέρει κοντά στο τέλος της, εκτιμά ο διευθυντής της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε.

«Είναι πιθανόν ότι η περιοχή πλησιάζει στο τέλος της πανδημίας», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε απευθύνοντας ωστόσο έκκληση για προσοχή λόγω της προσαρμοστικότητας του ιού.

«Μόλις το κύμα της Όμικρον αμβλυνθεί, θα υπάρξει για μερικές εβδομάδες και μερικούς μήνες συνολική ανοσία, είτε χάρη στο εμβόλιο είτε διότι οι άνθρωποι θα έχουν αναπτύξει ανοσία εξαιτίας της μόλυνσης και επίσης λόγω της πτώσης εξαιτίας της εποχικότητας», είπε ο Χανς Κλούγκε.

Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε σε «μία ενδημική φάση», προειδοποίησε.

«Ενδημική σημαίνει (…) ότι μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Ο ιός αυτός (μας) έχει εκπλήξει περισσότερες από μία φορά. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί», επέμεινε ο Χανς Κλούγκε.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η Όμικρον, που εμφανίσθηκε στο τέλος του Νοεμβρίου και είναι μεταδοτικότερη από την Δέλτα, είναι πλέον κυρίαρχη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Υγείας.

Με την εκτόξευση των κρουσμάτων, το θέμα που τίθεται πλέον είναι «η ελαχιστοποίηση των διαταραχών και η προστασία των ευάλωτων ατόμων» και όχι πλέον η επικέντρωση μόνο στην μείωση της μετάδοσης.





