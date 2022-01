Κόσμος

Ουκρανία – ΗΠΑ: Εντολή αποχώρησης από οικογενειών των διπλωματών από το Κίεβο

Η προειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς όλους τους Αμερικανούς πολίτες στην Ουκρανία.

Η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε οι οικογένειες των διπλωματών των ΗΠΑ που είναι τοποθετημένοι στο Κίεβο να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, «εξαιτίας της μόνιμης απειλής ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Το τοπικό προσωπικό μπορεί να εγκαταλείψει την πρεσβεία εάν το επιθυμεί ευρύτερα και οι .Αμερικανοί στην ουκρανική επικράτεια «πρέπει να εξετάσουν τώρα» την αναχώρησή τους με εμπορικές πτήσεις ή άλλα μεταφορικά μέσα, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

