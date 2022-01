Οικονομία

Καλημέρα Ελλάδα - Άδωνις Γεωργιάδης: Τι είπε για την αύξηση των τιμών

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων μίλησε στον Γιώργο Παπαδάκη για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Τι είπε για το ενδεχόμενο μείωσης φόρων σε βασικά αγαθά.

Καλεσμένος στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα ήταν το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε με αφορμή την κακοκαιρία "Ελπίδα" στις υψηλές τιμές πετρελαίου που όπως τόνισε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Ο υπουργός, ανέφερε πως το μεσημέρι στη Βουλή θα υπάρξει μία συζήτηση μετά από ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση των τιμών σε γενικό επίπεδο και θα λυθούν όλες οι απορίες.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες ανέφερε, η αύξηση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα μπορούσε και τόνισε πως όλα τα αγαθά πλην της ενέργειας έχουν αρχίσει να έχουν μειωμένη τιμή.

Απάντησε επίσης στην ερώτηση για το αν υπάρχει "κόντρα" με τον Χρήστο Σταϊκούρα λέγοντας πως δεν υπάρχει καμία κοντρα, το συζήτησαν και ελήφθη η απόφαση αυτή.

Οι λόγοι που δεν γίνεται η μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είναι οι εξής όπως ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης: "Ποια θα είναι αυτά τα αγαθά; Δεύτερον για πόσο διάστημα, τρίτον πόσο θα κοστίσει. Όλα αυτά μας οδήγησαν στο συμπέρασμα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα παρά να πάμε σε μία μείωση του ΦΠΑ."

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την υπόθεση της 24χρονης στη Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως "η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που μείωσε τις ποινές για τον βιασμό στον Ποινικό Κώδικα." και στη συνέχεια μίλησε για τις γυναικοκτονίες και το πλαίσιο που θα πρέπει να οριστεί για να σταματήσουν, ενώ τόνισε πως για εκείνον είναι όλες ανθρωποκτονίες.

