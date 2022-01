Οικονομία

Γεωργιάδης για ακρίβεια: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, θα την αντιμετωπίσουμε με πακέτα μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την κόντρα που του αποδίδεται με τον Σταϊκούρα για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και τα φαινόμενα βίας στα Πανεπιστήμια.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο θέμα των περιστατικών στην ΑΣΟΕΕ και το ΑΠΘ, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διακομματική συμφωνία που θα καταδικάζει τη βία στα Πανεπιστήμια. Κι επειδή όπως είπε αυτού του είδους τοις έκνομες ενέργειες μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο η Αστυνομία θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στην αναγκαιότητα επέμβασης της Αστυνομίας στα Πανεπιστήμια όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.

Ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε ότι η κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση πως έχει υπαναχωρήσει στην δέσμευση της ότι θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα βίας στα Πανεπιστήμια, είναι άδικη, καθώς τις τελευταίες μέρες είδαμε την ΕΛ.ΑΣ να επεμβαίνει και στην ΑΣΟΕΕ και στο ΑΠΘ όταν χρειάστηκε, ενώ αναφερόμενος στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, δήλωσε ότι η εκπαίδευση των μελών της ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα.

Σε ότι αφορά το μείζον θέμα της ακρίβειας, ανέφερε ότι σήμερα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον πληθωρισμό 7,1%, ο οποίος είναι ο υψηλότερος από τη δεκαετία του ’70, γεγονός που αποδεικνύει ότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Σε ότι αφορά το θέμα με τις δηλώσεις για τη μείωση συντελεστών του ΦΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που αναμένονται σε βασικά αγαθά, ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως όχι μόνο δεν υπάρχει καμιά διαφωνία με τον κ. Σταϊκούρα, αλλά αντίθετα υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ τους και μεταξύ των υπουργείων τους.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, ο ίδιος δήλωσε ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση συντελεστών του ΦΠΑ, ενώ ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τώρα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. «Και έχει δίκιο ο κ. Σταϊκούρας», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια διαβεβαίωσε πως η Κυβέρνηση τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει πακέτα μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος όσο και στην ενίσχυση επαγγελματικών κλάδων που πλήττονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Ικαρία

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 158 σημεία

Κολωνάκι: Έκαψαν τέσσερα αυτοκίνητα