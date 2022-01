Life

Δύσκολες ώρες για την Αννίτα Μπραντ - Η ανάρτηση για τον χαμό του πατέρα της

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της

Δύσκολες ώρες για την Αννίτα Μπραντ η οποία έχασε πρόσφατα τον πολυαγαπημένο της πατέρα. Η γνωστή make up artist, δέχτηκε συλληπητήρια και μηνύματα ενδιαφέροντος για τη ψυχολογία της από δικούς της followers στο Instagram και θέλησε να ανταποδώσει την υποστήριξη που έλαβε, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του πατέρα της γεμάτη συναίσθημα.

«Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, ανησυχώντας για το αν είμαι καλά αλλά και όλους όσοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του πατέρα μου», ανέφερε αρχικά η Αννίτα Μπραντ.

