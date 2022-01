Life

“Η Φάρμα”: η κόντρα Μπάστα – Τσουμελέκα συνεχίζεται (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο που θα προβληθεί απόψε στον ΑΝΤ1, ενώ οι παίκτες στην φάρμα μετρούν φίλους και χωρίζονται σε “στρατόπεδα”.

Μετά την αποχώρηση της Χριστιάννας Σμαραγδή, οι ισορροπίες και τα στρατόπεδα αλλάζουν. Οι νέοι παίκτες φαίνεται ότι μπορούν να κινήσουν τα νήματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να προσπαθούν να τους φέρουν πιο κοντά τους.

Μια νέα εβδομάδα ξεκινά στη Φάρμα. Ποιος θα είναι ο νέος αρχηγός;

Ποιος θα είναι ο ευνοούμενός του; Ποια νέα αποστολή θα κληθούν να φέρουν εις πέρας οι παίκτες; Θα προκαλέσουν αντιδράσεις οι αποφάσεις του νέου αρχηγού;

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21:00

· Η Σάσα πιστεύει ότι η Αθανασία προσπαθεί να πάρει με το μέρος της τη Νάιρα, ενώ από την άλλη η Ανίτα δείχνει να είναι πιο κοντά στη Σάσα.

· Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, για ακόμη μια φορά φέρνει τα μαντάτα για τον νέο αρχηγό. Οι πιθανότητες είναι με τον Νεόφυτο, αλλά υπάρχει η υποψία ότι η Χριστιάννα μπορεί να έχει αφήσει και τον Κουτσαβάκη. Ο Βασίλης δεν θέλει καν να το σκεφτεί και προτιμά να πάει σπίτι του!

· Ποιον έχει αφήσει, τελικά, η Χριστιάννα για αρχηγό;

· Ο νέος αρχηγός έχει μπροστά του μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Γιατί; Οι προμήθειες είναι ελάχιστες, πρέπει να πάρει τη δύσκολη απόφαση σε ποιον θα δώσει τη μαύρη πέτρα, και πάνω απ’ όλα πρέπει να βρει τρόπο να κάνει τους συμπαίκτες του να εργαστούν ως ομάδα, για να κερδίσουν επιτέλους μία αποστολή μετά από δύο αποτυχίες.

· Το κλίμα μεταξύ των παικτών και του επιστάτη είναι βαρύ, γιατί αμφισβητούν τις αποφάσεις του για τις δύο προηγούμενες αποστολές. Βασίλης και Κουτσαβάκης, ο καθένας με τον τρόπο του, έρχονται σε «σύγκρουση» με τον επιστάτη και τον γεωπόνο συνεργάτη του.

· Η αποστολή που δίνει ο επιστάτης είναι δύσκολη. Οι παίκτες πρέπει να κάνουν μια σειρά από κατασκευές ώστε να προετοιμαστούν για τις δύσκολες συνθήκες του βαρύ χειμώνα που έρχεται. Και επιπλέον, έχουν να κάνουν κάποιες εργασίες στον στάβλο.

· Οι εργασίες για την αποστολή έχουν ξεκινήσει και η Νάιρα ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Κουτσαβάκη.

· Ο Νεόφυτος με την Αθανασία αναρωτιούνται ποιος παίκτης μπορεί να τα βάλει με τη Σάσα στον αχυρώνα;

· Ο νέος αρχηγός έχει ξεκινήσει να σκέφτεται σε ποιον πρέπει να δώσει τη μαύρη πέτρ.

· Όλα, όμως, δείχνουν να ξεχνιούνται όταν η Νάιρα με τον Νεόφυτο κάνουν το στριπτήζ που έχουν υποσχεθεί.

· Ο Κουτσαβάκης, τέλος, έχει αρχίσει τις προπονήσεις, γεγονός που δίνει έδαφος για τρολάρισμα από τους υπόλοιπους παίκτες.

