Συνταγή για χοιρινό λεμονάτο με γιαούρτι από τον Πέτρο Συρίγο

Μία εύκολη συνταγή για πεντανόστιμο χοιρινό λεμονάτο με γιαούρτι από τον Πέτρο Συρίγο

ΥΛΙΚΑ

1,5 κιλό χοιρινή σπάλα

1 πράσο

2 κ.σ αλέυρι

2 κ.σ βούτυρο γάλακτος

2 κ.σ ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια

2 κ.σ σκόρδο

100 ml κρασί

χυμό και ξύσμα από λεμόνι

800 ml νερό

2 κύβους λαχανικών

1 φύλλο δάφνης

5 κλωνάρια θυμάρι

150 γρα γιαούρτι

2 κ.σ σκόρδο

αλάτι πιπέρι

Εκτέλεση

κόβουμε το κρέας σε κομμάτια

αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε αλεύρι

σωτάρουμε με λάδι και βούτυρο

προσθέτουμε κρεμμύδι και πρασο

βάζουμε τους κύβους

προσθέτουμε το κρέας

σβήνουμε με κρασί και λεμόνι





