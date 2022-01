Πολιτική

Novartis: Στο αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο

Κλείνει πλέον επίσημα το σκέλος τής υπόθεσης που αφορούσε πολιτικά πρόσωπα.

Κλείνει με αρχειοθέτηση η δικογραφία σχετικά με ενδεχόμενη ποινική εμπλοκή των πρώην υπουργών Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας Novartis , με διατάξεις των εισαγγελέων της Οικονομικής Εισαγγελίας που ερευνούσαν την υπόθεση.

Μετά από περίπου πέντε χρόνια από την έναρξη των ερευνών για παράνομες πρακτικές της ελεγχόμενης φαρμακοβιομηχανίας οι εισαγγελείς, με την έγκριση του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Χρήστου Μπαρδάκη, θέτουν στο αρχείο την έρευνα για τους δύο τελευταίους από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονταν για την πιθανότητα εμπλοκής τους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες όσον αφορά τον κ. Αβραμόπουλο η απόφαση για κλείσιμο της υπόθεσης φέρεται να είχε την συναίνεση και των τριών επίκουρων εισαγγελέων που χειρίστηκαν την δικογραφία, καθώς και του επικεφαλής τους Χρήστου Μπαρδάκη αλλά και του εισαγγελέα που ανέλαβε την μελέτη όλων των στοιχείων του φακέλου, Παναγιώτη Καψιμάλη.

Όσον αφορά τον κ. Γεωργιάδη, η απόφαση αρχειοθέτησης ελήφθη από δύο εκ των επίκουρων εισαγγελέων που ερευνούσαν την υπόθεση, με την τρίτη εισαγγελική άποψη να υποστηρίζει ότι έπρεπε να ζητηθεί η άδεια της Βουλής και να κληθεί ο υπουργός σε εξηγήσεις. Η θέση αυτή ωστόσο δεν υποστηρίχθηκε ούτε από τον κ. Καψιμάλη ούτε και από τον κ. Μπαρδάκη.

Με τις δύο σημερινές διατάξεις αρχειοθέτησης για τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και τον πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δημήτρη Αβραμόπουλο, κλείνει πλέον επίσημα το σκέλος τής υπόθεσης που αφορούσε πολιτικά πρόσωπα, το οποίο ήταν σε εκκρεμότητα όσον αφορά τους δύο πολιτικούς, καθώς ήδη είχε αρχειοθετηθεί η υπόθεση για άλλους επτά πολιτικούς ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για δωροληψία για τον Ανδρέα Λοβέρδο, δέκατο από τους ερευνώμενους. Μάλιστα όσον αφορά τον τελευταίο η ανακρίτρια που ανέλαβε την υπόθεση έχει ταχθεί υπέρ της παραγραφής του αδικήματος που του αποδίδεται, με αντίθετη την εισαγγελική εισήγηση. Την υπόθεση θα κρίνει Δικαστικό Συμβούλιο.

