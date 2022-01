Οικονομία

“Ελπίδα” - Ελ. Βενιζέλος: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Ακυρώσεις πτήσεων κυρίως προς τα νησιά αλλά και καθυστερήσεις στις αφίξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίς».

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών γίνονται συνεχώς από το πρωί εργασίες εκχιονισμού στις πίστες και αποπαγοποιήσεις στα αεροσκάφη, ενώ συνιστάται στους επιβάτες να προγραμματίζουν τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο αρκετό χρόνο πριν από το πρόγραμμα της πτήσης τους και να επιβεβαιώνουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, από το μεσημέρι της Δευτέρας, 24 Ιανουαρίου 2022 έως και το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθούν μόνο οι κάτωθι προγραμματισμένες πτήσεις και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ όλες οι υπόλοιπες πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τα λοιπά ελληνικά αεροδρόμια ακυρώνονται.

Ειδικότερα οι πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα 24 Ιανουαρίου 2022 είναι οι κάτωθι:

532 Θεσσαλονίκη- Φρανκφούρτη

833 Φρανκφούρτη -Αθήνα

905 Λάρνακα -Αθήνα

510 Θεσσαλονίκη -Στουτγάρδη

511 Στουτγάρδη -Θεσσαλονίκη

Από το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί νέο τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων ενώ σχετικές ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Για τους επιβάτες όλων των πτήσεων που επηρεάζονται από τις έκτακτες αυτές συνθήκες, σήμερα και αύριο (24 και 25 Ιανουαρίου 2022) παρέχεται ήδη η δυνατότητα αλλαγής εισιτηρίων χωρίς rebooking fees, ενώ για την αποφυγή επιπρόσθετης ταλαιπωρίας οι επιβάτες παρακαλούνται πριν την μετάβασή τους προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τα λοιπά αεροδρόμια αναχώρησης των πτήσεων τους, όπως ενημερώνονται για την πραγματοποίηση της πτήσης τους από την ιστοσελίδα της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com).





