Αστέρας Τρίπολης – Απόλλων Σμύρνης: Ο Βαλιέντε “ζωγράφισε” τη νίκη στο χιόνι

Ο Αστέρας πήρε πολύτιμη νίκη και πιάνει τον ΟΦΗ στην 6η θέση της βαθμολογίας. Τραυματισμός - σοκ του Βέρχουλστ.

Την τρίτη σερί νίκη του (και τέταρτη εντός έδρας με το ίδιο σκορ), πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης επικρατώντας του Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0 στον τελευταίο αγώνα της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Σε ένα ματς που (πέρα από το γκολ του Βαλιέντε στο φινάλε) «πνίγηκε» απ’ την κακοκαιρία «Ελπίδα» και παράλληλα «σημαδεύτηκε» απ’ τον τραυματισμό του γκολκίπερ των «κυανόλευκων» Νταβίντ Βέρχουλστ στο 57', ο οποίος διακομίσθηκε -για προληπτικούς λόγους- στο νοσοκομείο. Έπιασε τη «ζώνη» των play offs ο Αστέρας, παραμένει στην τελευταία θέση η «ελαφρά ταξιαρχία» που δεν σκόραρε για 5ο σερί παιχνίδι.

Στο χιονισμένο «Θ. Κολοκοτρώνης» οι παίκτες και των δύο ομάδων, προσπαθούσαν πρώτα απ’ όλα να διατηρήσουν την ισορροπία τους κι ακολούθως να διακρίνουν σωστά την κίτρινη μπάλα του αγώνα, για να δημιουργήσουν ότι καλύτερο μπορούσαν κάτω από τη χιονόπτωση, η οποία όσο περνούσε η ώρα δυνάμωνε.

Ο Απόλλων ήταν εκείνος που έδειξε πολύ πιο απειλητικές διαθέσεις στο πρώτο ημίχρονο, με εκφραστή των επιθέσεών του τον Παμλίδη. Στο 10’ το σουτ που εξαπέλυσε ο επιθετικός του Απόλλωνα, μπλόκαρε εύκολα ο Παπαδόπουλος, ενώ την ίδια καλή αντίδραση είχε ο γκολκίπερ του Αστέρα και στην κεφαλιά του Παμλίδη στο 27’.

Στο 41’ ο επιθετικός των φιλοξενούμενων είχε άλλο ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 42’ ο Αστέρας είχε την πρώτη τελική του στον αγώνα με ένα σουτ του Μπαράλες, το οποίο δεν ανησύχησε τον Βέρχουλστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές του Μίλαν Ράσταβατς άλλαξαν άρδην το σκηνικό, με την αρκαδική ομάδα να γίνεται πολύ πιο επιθετική κι απειλητική για την εστία του Απόλλωνα.

Στο 46’ ο Βερχούλστ έδιωξε με δυσκολία το σουτ του Σόνι, με τον Κρέσπι να ακολουθεί τη φάση και να παίρνει την κεφαλιά έπειτα από σέντρα από τα αριστερά, με την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα η κεφαλιά του Μπαράλες έφυγε πάνω από τα δοκάρια ενώ στο 54’ ο Σίτο είχε σουτ που βρήκε ξανά στο δοκάρι (κι έφυγε άουτ).

Στο 57’ σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Σίτο, ο Βέρχουλστ (που είχε χτυπήσει στο κεφάλι στο 49’ σε μία σύγκρουση σε τετ-α-τετ με τον Κρέσπι) έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό κι έμεινε ακίνητος για λίγο. Αμέσως έσπευσαν πάνω του τα ιατρικά επιτελεία και των δύο ομάδων, με τον Βέλγο γκολκίπερ να αποχωρεί από τον αγώνα έχοντας βάλει και κολάρο και να διακομίζεται (για προληπτικούς λόγους) στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών πάντως, ήταν καθησυχαστικές.

Στο 63’ ο Κρέσπι «σημάδεψε» εκτός εστίας, ενώ στο 86’ ο Λισγάρας έκανε καταπληκτικό τάκλιν στο σουτ του Καπίγια από τα πέντε μέτρα, με την μπάλα να έχει πορεία προς το τέρμα.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως το παιχνίδι πήγαινε... σβηστό για 0-0, μία καταπληκτική προσποίηση και σέντρα του Καρμόνα κι ένα τρομερό τελείωμα του Βαλιέντε -που είχε περάσει ως αλλαγή στο ημίχρονο- χάρισε στο 88' στην αρκαδική ομάδα μία πολύ σημαντική νίκη, καθορίζοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Ριέρα, Μουνάφο, Παπαδόπουλος – Άλβες, Σίγκνεβιτς, Λισγάρας, Γιαννιώτας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Άλβαρες, Κάστανο, Χριστόπουλος, Καρμόνα, Μουνάφο (74’ Ιγκλέσιας), Κανελλόπουλος (46’ Κρέσπι), Σίτο (74’ Καπίγια), Σόνι (90’+4’ Μπενίτο), Ριέρα (46’ Βαλιέντε), Μπαράλες.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μάρκο Γκρότε): Βέρχουλστ (59’ λ. τρ. Κότσαρης), Ντεντάκης, Άλβες (46’ Τσιλούλης), Ρόγκνε, Τουτουαρίμα, Γιακιμόβσκι, Κάστρο, Παπαγεωργίου (68’ Λισγάρας), Φατιόν, Σίγκνεβιτς, Παμλίδης (84’ Γιαννιώτας)

