Υγεία - Περιβάλλον

“Ελπίδα”: Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ για το κύμα κακοκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια νοσοκομεία εφημερεύουν σήμερα και αύριο στην Αττική.

Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την Αναπληρώτρια Υπουργό Μίνα Γκάγκα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο πραγματοποιήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου και τους Διοικητές των ΥΠΕ για την εκτίμηση της κατάστασης στα νοσοκομεία, λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, η εφημερία εξελίσσεται ομαλά και έχει διασφαλιστεί η πλήρης παρουσία του προσωπικού για την αντιμετώπιση της εκτακτης κατάστασης.

Παράλληλα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι πλήρως εξοπλισμένα για να ανταπεξέλθουν στις αντίξοες συνθήκες και ήδη έχουν προχωρήσει σε διακομιδές όπου απαιτείται, ενώ βρίσκονται και σε ετοιμότητα στις εξόδους της Αττικής Οδού σε συνεννόηση με τα επιχειρησιακά κέντρα της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ με τις διοικήσεις των ΥΠΕ και των νοσοκομείων της Αττικής συντονίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Προς εξυπηρέτηση των πολιτών τα νοσοκομεία που εφημερεύουν σήμερα και αύριο στην Αττική είναι τα ακόλουθα:

Σήμερα εφημερεύουν:

- Θριάσιο

- Ασκληπιείο

- Ερυθρός Σταύρος

- Ιπποκράτειο

Αύριο εφημερεύουν:

08.00 με 14.30

- Κωνσταντοπούλειο

- Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

- 417 ΝΙΜΤΣ

14.30 με 22.00

- ΚΑΤ

14.30 με 08.00 (επόμενη ημέρα)

- Αλεξάνδρα

- Λαϊκό

- ΕΛΠΙΣ

08.00 με 08.00 (επόμενης)

- Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας