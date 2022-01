Κοινωνία

"Ελπίδα" - Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα κινηθούν σήμερα λεωφορεία, μετρό και τραμ. Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιούνται.

Με την κακοκαιρία "Ελπίδα" να έχει έρθει με σφοδρότητα και στην Αττική ήδη από τη Δευτέρα, πολλά ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν αρκετές περιοχές στο σύνολο της περιφέρειας.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά και πολλοί οδικοί άξονες, ήταν απροσπέλαστη λόγω του ύψους του χιονιού και του πάγου με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία εκατοντάδων οδηγών.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εχθές εξέδοσαν ανακοινώσεις σχετικά με την κίνησή τους η οποία θα είναι περιορισμένη λόγω των συνθηκών και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα μέσα σταθερής τροχιάς, στη Γραμμή 1 του μετρό (Ηλεκτρικός), η κυκλοφορία των συρμών θα γίνεται στο τμήμα Πειραιάς-Αττική και αντίστροφα, από την έναρξη της λειτουργίας, χωρίς δηλαδή να είναι δυνατή η πρόσβαση προς τα βόρεια προάστια.

Οι γραμμές 2 και 3 τοιυ μετρό θα λειτουργούν κανονικά από την έναρξη λειτουργίας τους, ωστόσο, στη Γραμμή 3 δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», δηλαδή τερματικός σταθμός θα είναι η "Δουκίσσης Πλακεντίας".

Αναφορικά με τη λειτουργία του Τραμ, θα ξεκινήσει και στις 2 γραμμές, στις 8 το πρωί.

Σύμφωνα μ ετη χθεσινή ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, εποπτικά συνεργεία της ΟΣΥ σε συνεργασία με την Τροχαία Αττικής θα διενεργούν αυτοψίες από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση για τη σταδιακή αποκατάσταση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού από τα οδικά μέσα, στο βαθμό που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών.

Προτεραιότητα, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, θα δοθεί στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά με στόχο να καλυφθούν οι κεντρικοί οδικοί άξονες.

Σε λειτουργία μεν, αλλά μετά τις 12 το μεσημέρι θα τεθεί και ο Προαστιακός, στις γραμμές «Πειραιάς - Αθήνα – Αεροδρόμιο», «Κιάτο – Αεροδρόμιο» και «Αθήνα – Χαλκίδα». Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, «το υπόλοιπο δίκτυο της Πελοποννήσου (Προαστιακός Πατρών, Κατάκολο - Ολυμπία, Διακοπτό - Καλάβρυτα) και βορείως του Παλαιοφαρσάλου (Λάρισα - Θεσσαλονίκη, Καλαμπάκα - Λάρισα - Βόλος, Έδεσσα - Φλώρινα, Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Δράμα) θα λειτουργήσει κανονικά».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Σχολεία: Χωρίς τηλεκπαίδευση την Τρίτη

"Ελπίδα" - Αττική Οδός: Ολονύχτια "μάχη" για τον απεγκλωβισμό οδηγών

“Ελπίδα” – Πατούλης στον ΑΝΤ1 : μπήκε βίαια ο καιρός στην Αττική