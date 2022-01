Κοινωνία

“Ελπίδα” – Πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ: Θα φτιάξουμε τις βλάβες όταν ανοίξουν οι δρόμοι

Ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ μίλησε για τα αίτια του προβλήματος και για το πώς θα λυθούν.

«Έχουμε ξεπεράσει τις 5000 βλάβες στην Αττική, πολλές γραμμές μέσης τάσης και χαμηλής λειτουργίας είναι εκτός λειτουργίας», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης.

«Είναι μεγάλο πρόβλημα για να το λύσουμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε», εξήγησε.

Ως προς τα αίτια των διακοπών του ρεύματος, είπε πως, δεν υπάρχουν πεσμένα δέντρα, όπως με τη «Μήδεια», παρά μόνο σε λίγες περιπτώσεις όπως της Ηλιούπολης. «Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρόσβαση».

Δίνοντας χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης είπε πως, «τεχνικοί άφησαν το αυτοκίνητά τους στην Κατεχάκη και πήγαν με τα πόδια».

Ερωτηθείς τέλος για το πότε θα επανέλθει το ρεύμα, είπε πως «αν δεν έχουμε καθαρούς δρόμους, να έχουμε πρόσβαση, δεν μπορούμε να πούμε».





