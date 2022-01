Οικονομία

"Ελπίδα" - Λαικές αγορές: Πώς θα λειτουργήσουν την Τετάρτη

Η ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Οι λαϊκές αγορές για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αυτό ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Όπως αναφέρει η ομοσπονδία: «Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων σε ολόκληρη την Αττική, οι λαϊκές αγορές για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, όπου αυτό είναι εφικτό».

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία των κατά τόπους λαϊκών αγορών μπορούν οι επαγγελματίες να επικοινωνούν με τα σωματεία τους.

