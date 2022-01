Κοινωνία

“Ελπίδα”: Άστεγος πέθανε από το κρύο

Άστεγος ξεψύχησε στο πεζοδρόμιο από το κρύο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άστεγος πέθανε αβοήθητος, στο πεζοδρόμιο, από το κρύο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας τα τελευταια χρόνια συχνάζε εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, οι περισσότεροι επαγγελματίες της περιοχής τον γνώριζαν και τον βοηθούσαν. Χθες την νύχτα ήταν ξαπλωμένος σε μια άκρη του πεζοδρομίου, σκεπασμένος με κουβέρτες πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου.





Το πρωί ένας αστυνομικός τον πλησίασε για να τον ρωτήσει μήπως κάτι χρειάζεται και διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως ο ένστολος, κάλεσε το ΕΚΑΒ και χωρίς να χάσει χρόνο ξεκίνησε μόνος του τη διαδικασία καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο, ο 60χρονος διασωληνώθηκε επιτόπου και μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Παπαγεωργίου όπου εκει δυστυχώς διαπιστώθηκε πως υπέστη ανακοπή καρδιάς λόγω υποθερμικου σοκ από το κρύο.

Φωτογραφίες: ThessToday.gr

