ΠΟΥ – Μετάλλαξη Όμικρον: Παραμένει πολύ υψηλός ο παγκόσμιος κίνδυνος

Ο αριθμός των κρουσμάτων κατέγραψε νέο ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα, καθώς εντοπίστηκαν περισσότερα από 21 εκ. κρούσματα.

Το επίπεδο του κινδύνου που εγείρει η παραλλαγή Όμικρον του SARS-CoV-2 παραμένει πολύ υψηλό, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο του, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων κατέγραψε νέο ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα.

«Με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος, ο παγκόσμιος κίνδυνος που συνδέεται με την Όμικρον παραμένει πολύ υψηλός», τονίζει ο οργανισμός.

«Καταγράφηκαν πάνω από 21 εκατομμύρια νέα κρούσματα (τις τελευταίες επτά ημέρες), ο υψηλότερος αριθμός σε εβδομαδιαία βάση που έχει καταγραφεί από την εκδήλωση της πανδημίας», εξηγεί.

Ο οργανισμός διευκρινίζει πως ο αριθμός των μολύνσεων αυξήθηκε κατά 5% κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, έναντι 20% κατά τη διάρκεια της αμέσως προηγούμενης. Ο δείκτης επίπτωσης σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνεται κατά «πιο αργό» τρόπο, σημειώνει.

Ο ΠΟΥ κάνει επίσης λόγο για 50.000 θανάτους εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19, αριθμό που παρέμεινε σταθερός την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη.

Η παραλλαγή Όμικρον παραμένει η κυρίαρχη σε παγκόσμια κλίμακα. Η επίπτωση της παραλλαγής Δέλτα βρίσκεται σε «συνεχή πτώση», ενώ οι παραλλαγές Άλφα, Βήτα και Γάμμα κυκλοφορούν πλέον «πολύ λίγο».

«Οι χώρες που γνώρισαν αύξηση των κρουσμάτων της Όμικρον τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021 είδαν ή αρχίζουν να βλέπουν μείωσή τους» το τρέχον διάστημα, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Η Όμικρον εντοπίστηκε στο 89,1% των δειγμάτων που συγκεντρώθηκαν και εξετάστηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες.

Τα στοιχεία που μεταφορτώθηκαν στην παγκόσμια βάση δεδομένων GISAID δείχνουν ακόμη ότι η παραλλαγή Δέλτα, που ήταν προηγουμένως η κυρίαρχη, δεν αντιπροσωπεύει πλέον παρά μόλις το 10,7% των κρουσμάτων σε διεθνές επίπεδο.

