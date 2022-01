Κοινωνία

“Ελπίδα” - ΜΜΜ: πως θα κινηθούν την Τετάρτη

Μετ΄ εμποδίων θα γίνει για ακόμη μια ημέρα η κυκλοφορία τόσο των λεωφορείων και των τρόλεϊ, όσο και των συρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς. Ποιες αλλαγές θα γίνουν στα δρομολόγια

Σε ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, σχετικά με την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα, την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, αναφέρονται τα εξής:

«Συντονισμένες ενέργειες για τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των ΜΜΜ, πραγματοποιούν οι Συγκοινωνίες Αθηνών (όμιλος ΟΑΣΑ) σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από αυτοψίες των εποπτικών συνεργείων του ομίλου, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων, αύριο θα κυκλοφορήσουν τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ), με πρόγραμμα αργίας.

Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν μεταξύ 06.30 - 07.00, λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Με γνώμονα την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων, τα εποπτικά συνεργεία θα παρακολουθούν διαρκώς τις συνθήκες του οδικού δικτύου και τα δρομολόγια θα προσαρμόζονται αναλόγως.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα λειτουργούν κανονικά. Στο τμήμα «Δουκ. Πλακεντίας» - Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», δεν θα πραγματοποιούνται ενδιάμεσες στάσεις.

Στη γραμμή 1 η συγκοινωνία, θα διεξάγεται στο τμήμα Πειραιάς - Ειρήνη και αντίστροφα με προοπτική έως το μεσημέρι να δοθεί και το υπόλοιπο τμήμα της γραμμής σε λειτουργία.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται ως εξής:

Γραμμή 6 "Σύνταγμα - Πικροδάφνη" με τερματική στάση Λ. Βουλιαγμένης

Γραμμή 7 "Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος" με τερματική στάση Κολυμβητήριο

Έως το μεσημέρι αναμένεται να έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο δίκτυο του ΤΡΑΜ.

Στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει σταθερή ροή πληροφόρησης για τη λειτουργία των ΜΜΜ προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oasa.gr ».

