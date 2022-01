Κοινωνία

“Ελπίδα” – Αττική: Παγετός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγράφηκαν θερμοκρασίες χαμηλότερες κι από τους μείον 10 βαθμούς κελσίου.

Καθώς η θερμοκρασία παρουσίασε μικρή περαιτέρω πτώση, κατά τη διάρκεια της νύχτας, το πρωί της Τετάρτης παγετός αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της Αθήνας.

Παγετός σημειώθηκε ήδη από τις πρώτες βραδινές ώρες της Τρίτης στις χιονισμένες περιοχές της Βόρειας και Βορειοανατολικής Αττικής και της Βοιωτίας. Επιπλέον, κατά τόπους σε περιοχές μεγαλύτερων υψομέτρων, σημειώθηκε ολικός παγετός, δηλαδή η θερμοκρασία δεν ανέβηκε καθόλου πάνω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή του Διονύσου και της Πεντέλης, όπου η μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με -1,5 και -0,9 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Στη Νέα Οδό στη Θήβα καταγράφηκαν έως -10,1 βαθμοί, στην Πάρνηθα -8,8, στην Πεντέλη -3,3, στην Μαλακάσα και στον Διόνυσο -3,2, ενώ στα Βίλια -2,6 βαθμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 120 σημεία

“Ελπίδα”: Aegean και Olympic Air ακύρωσαν 33 πτήσεις την Τετάρτη

Καιρός - “Ελπίδα”: νεφώσεις, χιόνι και βοριάδες την Τετάρτη