Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε υπνωτήριο αστέγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίπλα στους αστέγους που φιλοξενούνται στο Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στον δήμο Αθηναίων, βρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε, χθες το βράδυ, το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στον δήμο Αθηναίων.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, αφού συζήτησε και δείπνησε με όσους φιλοξενούνται στη δομή, τόνισε τη σημασία της αλληλεγγύης όλων στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε κτήριο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω σε όχημα και δέντρα! (εικόνες)

Australian Open - Τσιτσιπάς: Στα ημιτελικά με θρίαμβο