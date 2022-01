Κοινωνία

“Ελπίδα” - Αττική Οδός: Εκατοντάδες αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ακόμη και τώρα εκατοντάδες αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα στην Αττική Οδό, με την ταλαιπωρία να μην έχει σταματήσει για πολλούς οδηγούς.

Η Πολιτική προστασία μαζί με το Στρατό και την Ελληνική Αστυνομία βρίσκονται αυτή τη ώρα στην Αττική Οδό και με λεωφορείο μεταφέρονται οι πολίτες στα εγκλωβισμένα και αφημένα αυτοκίνητά τους, προκειμένου να τα πάρουν από τα σημεία που την Δευτέρα λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης και του εγκλωβισμού τους, τα εγκατέλειψαν.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή στη Σπατών, στον πιο κεντρικό δρόμο της περιοχής, η κυκλοφορία άνοιξε πριν λίγα λεπτά, με πολλά αυτοκίνητα να "κολλάνε" στα χιόνια και τον πάγο που έχει πλέον δημιουργηθεί , ενώ άλλα οχήματα παραμένουν παρκαρισμένα και εγκλωβισμένα.









