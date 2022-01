Πολιτική

Μητσοτάκης για κακοκαιρία “Ελπίδα”: Υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε συγνώμη από όσους εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό και παραδέχθηκε ότι η διαχείριση της χιονοθύελλας ήταν μη επιτυχής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» και ζήτησε συγνώμη από όσους έμειναν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό, επιρρίπτοντας σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι προβλήματα δεν προέκυψαν μόνο στην Αττική Οδό, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, ενώ παραδέχτηκε ότι υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες στη διαχείριση της χιονοθύελλας.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Καλημέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί πολλές ώρες, μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό.

Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή, την τελευταία χιονοθύελλα. Αυτές θα διερευνηθούν πλήρως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και τους όρους που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις με το Δημόσιο.

Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται, όχι με ευκαταφρόνητο κέρδος, κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσεις. Με πρώτη, να μπορούν να κρατούν το δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό. Αυτό έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας. Δυστυχώς, όμως, δεν έγινε στην Αττική Οδό. Για αυτό και η απόφαση να δοθούν άμεσα 2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί. Και, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υποδομών, αποζημίωση θα υπάρξει και για όσους ταξίδεψαν με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ταλαιπωρήθηκαν άδικα.

Σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία ενεργοποιείται για να ανακουφιστούν με αυτή τη διαδικασία συμπολίτες μας οι οποίοι υπέστησαν βλάβη. Και θυμίζω, επίσης, ότι με νόμο αυτής της κυβέρνησης έχει προστεθεί πλέον στις συμβάσεις παραχώρησης και η πρόβλεψη αποζημίωσης -το τονίζω αυτό- ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιωτικές απαιτήσεις μπορεί να εγερθούν ή από τις ενέργειες που θα ακολουθήσει το Δημόσιο στο θέμα αυτό.

Προβλήματα όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξαν μόνο στην Αττική Οδό. Υπήρξαν και σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Είναι σαφές ότι και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλα τα στελέχη της πολιτείας αλλά και στις Ένοπλες Δυνάμεις που έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν οδηγούς, να μην κινδυνεύσουν ζωές. Ήταν μία τιτάνια προσπάθεια σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Θέλω να ευχαριστήσω και τους υγειονομικούς μας, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς παρά την πρωτοφανή χιονόπτωση δεν σημειώθηκαν δυσλειτουργίες στο σύστημα υγείας.

Να ευχαριστήσω επίσης και τους εργαζόμενους στον ΔΕΔΔΗΕ για τη δική τους προσπάθεια. Κάθε δέντρο που κόβει μία γραμμή μέσης τάσης ρεύματος είναι μία ξεχωριστή πρόκληση, ειδικά όταν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παλέψουν με μισό μέτρο χιόνι. Και για τις ελάχιστες περιοχές που ακόμα δεν έχουν ηλεκτρικό, ζητώ την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό πήραμε τα μαθήματα της «Μήδειας» και καταφέραμε και αποκαταστήσαμε την ηλεκτροδότηση σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Είναι αλήθεια πως οι υποδομές μιας μεσογειακής χώρας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες σε συνθήκες έντονων χιονοπτώσεων. Αν και παντού στον κόσμο το πολύ χιόνι φέρνει μεγάλα προβλήματα.

Είναι εξίσου, όμως, αλήθεια πως ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλης έντασης. Και αυτό αφορά πρωτίστως τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων: κράτος, Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας, Δήμων και ιδιωτών.

Είναι ξεκάθαρο και αν πρέπει να αντλήσουμε ένα μάθημα από τη μη επιτυχημένη διαχείριση αυτής της χιονοθύελλας είναι το γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσεων τα κέντρα, οι προϊστάμενοι όλων αυτών των δομών, πρέπει να βρίσκονται μαζί, να αποφασίζουν και να δρουν αμέσως από κοινού.

Και θα ακολουθήσουν άμεσα αλλαγές σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να έχουμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων που θα φέρουν όλους τους εμπλεκόμενους με πολύ σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα στον ίδιο χώρο, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα ασυνεννοησίας, καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων, αλλά και ενίοτε αποποίησης ευθυνών.

Πράγματι, μέσα σε 30 μήνες δύσκολα λύνονται προβλήματα δεκαετιών και πολύ περισσότερο όταν συνδυάζονται με αλλεπάλληλες και ταυτόχρονες προκλήσεις σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα.

Όμως, θα το ξαναπώ, έχουμε βάλει τον πήχη των προσδοκιών ψηλά και η σύγκριση δεν μπορεί να γίνεται με τις αδυναμίες του χθες, γίνεται με τις ανάγκες του σήμερα. Αντιλαμβάνομαι πάντα τις αιτιολογίες. Ναι, είχαμε μια πρωτοφανή χιονόπτωση, ναι το χιόνι μπορεί να ήρθε λίγο πιο γρήγορα από ότι είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, όμως δεν πρόκειται, δεν πρόκειται αυτό να το επικαλεστώ ως δικαιολογία.

Υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Και για όλους αυτούς τους λόγους δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Εγώ θα εξακολουθώ να στηρίζω αυτή την επιλογή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις δομές και τις δυνατότητές του. Και φροντίζοντας η λειτουργία του Υπουργείου να γίνει αποτελεσματικότερη με την καλύτερη συνεργασία όλων των άλλων Υπουργείων.

Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τη διάθεση να μαθαίνουμε από αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι.

Ειδήσεις σήμερα:

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε κτήριο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω σε όχημα και δέντρα! (εικόνες)

Australian Open - Τσιτσιπάς: Στα ημιτελικά με θρίαμβο