Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Το ΣΕΠΕ λειτουργεί κανονικά για καταγγελίες

Κανονικά δέχεται καταγγελίες που αφορούν σε μη τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του.

Οι καταγγελίες μπορούν να γίνονται μέσω του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1555 ή απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, μέσω του sepenet.gr/liferayportal/2.

«Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες καταχωρίζονται άμεσα από τους Επιθεωρητές Εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ και διαβιβάζονται στη συνέχεια στα αρμόδια τμήματα για τη διενέργεια των ελέγχων» διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι χθες Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, ο ΣΕΠΕ έλαβε 52 κλήσεις για καταγγελίες, ενώ, μέχρι σήμερα, είχε λάβει άλλες 31.

