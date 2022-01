Κοινωνία

“Ελπίδα” - ΔΣΑ: Οι πληγέντες δικαιούνται πραγματικής και πλήρους αποζημίωση

Τι ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΔΣΑ) με ανακοίνωση που εξέδωσε έπειτα από χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Να προβεί «άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου όσες διαδικαστικές πράξεις δεν διενεργήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της μη λειτουργίας, εκ του λόγου αυτού, των Δικαστηρίων, να θεωρηθούν εμπρόθεσμες, ακόμη και εάν διενεργηθούν μετά τη λήξη των εκτάκτων περιστάσεων και όσες προθεσμίες δεν κατέστη εφικτό να τηρηθούν για τους ίδιους λόγους, να μη χαθούν» ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΔΣΑ) με ανακοίνωση που εξέδωσε έπειτα από χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

αναφέρεται και στην ταλαιπωρία των πολιτών από την κακοκαιρία και επισημαίνει πως «πέραν των πολιτικών ευθυνών των αρμοδίων φορέων, πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν οι ποινικές και αστικές ευθύνες, που αναλογούν». Σύμφωνα με το ΔΣΑ, «οι πληγέντες πολίτες δικαιούνται πραγματικής και πλήρους αποζημίωσης και ικανοποίησης της ηθικής τους βλάβης» ενώ «η οριζόντια και συμβολική παροχή ποσών, στα πλαίσια, προφανώς, της πολιτικής διαχείρισης του προβλήματος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αποζημιωτική ευθύνη, που υπέχουν τόσο το Δημόσιο και οι ΟΤΑ όσο και οι ιδιωτικές εταιρίες (π.χ. παραχωρησιούχοι, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)».

«1. Τις τελευταίες δύο ημέρες, οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Αττικής και των υπολοίπων περιοχών, που επλήγησαν από την κακοκαιρία, βίωσαν πρωτόγνωρες καταστάσεις, απαράδεκτες για ένα σύγχρονο κράτος που οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τους πολίτες του.

Πέραν των πολιτικών ευθυνών των αρμοδίων φορέων, πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν οι ποινικές και αστικές ευθύνες, που αναλογούν. Οι πληγέντες πολίτες δικαιούνται πραγματικής και πλήρους αποζημίωσης και ικανοποίησης της ηθικής τους βλάβης. Η οριζόντια και συμβολική παροχή ποσών, στα πλαίσια, προφανώς, της πολιτικής διαχείρισης του προβλήματος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αποζημιωτική ευθύνη, που υπέχουν τόσο το Δημόσιο και οι ΟΤΑ, όσο και οι ιδιωτικές εταιρίες (π.χ. παραχωρησιούχοι, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).





Ο ΔΣΑ και τα μέλη του θα σταθούν αρωγοί στους πληγέντες.

Είναι, τέλος, αυτονόητο ότι η Πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει χωρίς χρονοτριβή τα προβλήματα και τις ζημίες που προκλήθηκαν στις δημόσιες υποδομές, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα και με ασφάλεια η οικονομική και κοινωνική ζωή.

2. Η αδυναμία διενέργειας διαδικαστικών πράξεων, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δικονομικών και ουσιαστικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να προβεί άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου όσες διαδικαστικές πράξεις δεν διενεργήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της μη λειτουργίας, εκ του λόγου αυτού, των Δικαστηρίων, να θεωρηθούν εμπρόθεσμες, ακόμη και εάν διενεργηθούν μετά την λήξη των εκτάκτων περιστάσεων και όσες προθεσμίες δεν κατέστη εφικτό να τηρηθούν για τους ίδιους λόγους, να μην χαθούν.

Τούτο αφορά τις πολιτικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, καθώς και όσες αφορούν σε διοικητικές προσφυγές ή άλλες ενέργειες ενώπιον διοικητικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις είχαν εισαχθεί και κατά την επαναλειτουργία των δικαστηρίων μετά την αναστολή των εργασιών τους λόγω COVID-19 (βλ. άρθρα 83, 84 ν. 4790/2021).

Συγκροτήθηκε Επιτροπή του ΔΣ του ΔΣΑ με τη συμμετοχή του προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού και των συμβούλων Φώτη Γιαννούλα, Σωτήρη Διαμαντόπουλου, Δημήτρη Λυρίτση και Θεόδωρου Μαντά, προκειμένου να συναντηθεί με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο την προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων».?