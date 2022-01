Οικονομία

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Δίμηνη παράταση της διαδικασίας

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δοθεί δίμηνη παράταση για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει δίμηνη παράταση, έως και τις 31 Μαρτίου 2022, στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού, χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η παράταση δίνεται σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δοθεί δίμηνη παράταση, έως τις 31 Μαρτίου 2022, για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες.

Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, δηλώνει:

«Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, δίνουμε τη δυνατότητα της εύρυθμης ολοκλήρωσης στις μεταβιβάσεις ακινήτων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέσω της βεβαίωσης μηχανικού.

Οφείλω παράλληλα να επισημάνω ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές του 2021 και ήδη έχουν γίνει περί τις 20.000 καταχωρίσεις ακινήτων».

