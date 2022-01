Αθλητικά

Ολυμπιακός: Καρβάλιο και Ντιμπί Κεϊτά έρχονται στην Ελλάδα

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος οδεύει προς τη λήξη της και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επισπεύδουν τις κινήσεις τους για ενίσχυση της ομάδας.



Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος οδεύει προς τη λήξη της και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επισπεύδουν τις κινήσεις τους για ενίσχυση της πειραϊκής ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένουν το απόγευμα της Πέμπτης (27/1, 18:00) την άφιξη των Ζοάο Καρβάλιο και Ντιμπί Κεϊτά.

Αναφορικά με τον Καρβάλιο, σύμφωνα με το βρετανικό ταμπλόιντ Sun πως ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα καταλήξει στον πρωταθλητή Ελλάδας με μεταγραφή από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που επίσης ανήκει στον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη.

Για την απόκτηση του 24χρονου επιτελικού από την Μπενφίκα, το 2018, είχαν δαπανηθεί περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Την πρώτη χρονιά στην Αγγλία ο Ίβηρας ποδοσφαιριστής έκανε πολύ καλή σεζόν, μετρώντας 40 εμφανίσεις με 4 γκολ και 8 ασίστ.

Την επόμενη περίοδο όμως έχασε τη θέση του και πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Αλμερία, ενώ φέτος έχει στα πόδια του επτά αγώνες (237 λεπτά) με τη Νότιγχαμ, σκοράροντας δύο γκολ σε μια αναμέτρηση του αγγλικού Λιγκ Καπ.

Ως προς τον Ντιμπί Κεϊτά, πρόκειται για έναν 18χρονο αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης με καταγωγή από το Μάλι αλλά ισπανικό διαβατήριο, καθώς έχει γεννηθεί στο Τολέδο. Σε πρώτη φάση προορίζεται για τον Ολυμπιακό Β΄, αλλά και ο Αγκιμπού Καμαρά με αυτή την προοπτική είχε έρθει...

