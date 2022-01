Κόσμος

Ουκρανία: Η Δύση επιδιώκει προβοκάτσια καταγγέλλει η Μόσχα

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για κάθε εξέλιξη των γεγονότων, αν η Δύση συνεχίσει την επιθετική της πολιτική.

Η Δύση «επιθυμεί πολύ κάποια πραγματική προβοκάτσια» στην Ουκρανία, υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δηλώνοντας στη ρωσική Κρατική Δούμα (κάτω Βουλή) ότι «οι δυτικοί μας συνάδελφοι βρίσκονται, χωρίς υπερβολή, σε ένα είδος πολεμικής μέθης. Μόνο γι’ αυτό μιλούν: θα τιμωρήσουμε εάν επιτεθείτε, θα τιμωρήσουμε, θα σώσουμε την Ουκρανία κ.ο.κ.».

Μιλώντας σε ειδική ακρόαση για τη ρωσική εξωτερική πολιτική στην ολομέλεια της ρωσικής κάτω Βουλής, ο Σ. Λαβρόφ είπε ότι η απομάκρυνση δυτικών διπλωματών από το Κίεβο το «μόνο» που κάνει είναι να «ενισχύει την υστερία», τη στιγμή που οι ίδιοι οι Ουκρανοί πολιτικοί ήδη καλούν σε ηρεμία, «αλλά η Δύση δεν θέλει να ηρεμήσουν ούτε αυτοί, ούτε η ίδια» και με τη «σουρεαλιστική τους συμπεριφορά» οι δυτικές χώρες επιδιώκουν είτε «να παρασυρθεί το Κίεβο σε μια στρατιωτική επιχείρηση στο Ντονμπάς» (σ.σ.: οι ρωσόφωνες επαρχίες της ανατολικής Ουκρανίας), είτε «να θάψουν τις συμφωνίες του Μινσκ» για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην περιοχή, για τις οποίες «η Μόσχα συνεχίζει να επιμένει ότι δεν υφίσταται εναλλακτική».

Η Μόσχα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός, «είναι έτοιμη για κάθε εξέλιξη των γεγονότων» και υπενθύμισε ότι «ποτέ δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν, πάντοτε δεχόμασταν επίθεση και πάντοτε εκείνοι που το έκαναν εισέπρατταν αυτό που τους άξιζε».

Αναφερόμενος στην απαίτηση της Μόσχας να της παρασχεθούν «εγγυήσεις ασφάλειας», λίγο προτού οι ΗΠΑ παραδώσουν επισήμως στο ρωσικό ΥΠΕΞ τις γραπτές απαντήσεις τους στις ρωσικές προτάσεις, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν θα συμφωνήσει με μια διαδικασία «ατελείωτων συζητήσεων», ούτε με την επιδίωξη της ΕΕ να ενταχθεί στη συζήτηση, αλλά «εάν δεν υπάρξει εποικοδομητική απάντηση και η Δύση συνεχίσει την επιθετική της γραμμή, τότε η Μόσχα, όπως επανειλημμένως έχει δηλώσει ο πρόεδρος (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν), θα λάβει τα αναγκαία απαντητικά μέτρα».

