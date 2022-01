Παράξενα

Ζωγράφου: Μακάβριες εικόνες με φέρετρο να σέρνεται πάνω σε κουβέρτα μέσα στο χιόνι (εικόνες)

Ο άνθρωπος που τράβηξε την απίστευτη φωτογραφία που έγινε viral Μέσα σε λίγες ώρες, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Γιάννης Βελισσαρίδης, είναι ο άνθρωπος που τράβηξε τη φωτογραφία που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, η οποία απεικονίζει 4 ανθρώπους να σέρνουν ένα φέρετρο πάνω σε μια κουβέρτα, σε χιονισμένο δρόμο στου Ζωγράφου.

Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» βγάζοντας βόλτα το σκύλο του είδε αυτή την απίστευτη εικόνα ψηλά στου Ζωγράφου, κοντά στο νεκροταφείο, με τους 3 άντρες από το γραφείο τελετών κι έναν συγγενή του μακαρίτη να προσπαθούν να μεταφέρουν το φέρετρο στον αδιάβατο δρόμο.

Μάλιστα, μετά κόπων και βασάνων μετέφεραν με αυτό τον τρόπο το φέρετρο για περίπου 2 οικοδομικά τετράγωνα.

Συμπλήρωσε δε πως η κατάσταση στην περιοχή είναι ακόμη και σήμερα απελπιστική και επέρριψε ευθύνες στη δημοτική αρχή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έπεσε καθόλου αλάτι στους δρόμους με αποτέλεσμα να γίνουν απροσπέλαστοι.

