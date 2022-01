Κοινωνία

Αττική Οδός: “μας έσωσαν νεαροί εθελοντές μετά από 19 ώρες” (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία ηλικιωμένου οδηγού που εγκλωβίστηκε μαζί με την σύζυγο του. Τι λέει για την ομάδα των νεαρών που εμφανίστηκαν ως “από μηχανής Θεοί” μέσα στην νύχτα, χωρίς καν να του πουν ποιοι είναι.

Συγκλονίζει η αποκάλυψη και η μαρτυρία ενός ηλικιωμένου οδηγού, που εγκλωβίστηκε μαζί με την συζύγο του για 19 ώρες στην Αττική Οδό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», από το πάρκινγκ στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου, όπου μεταφέρθηκαν την νύχτα όσα οχήματα δεν είχαν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα της Αττικής Οδού από τους οδηγούς που τα είχαν εγκαταλείψει, εν μέσω της κακοκαιρίας, ο ηλικιωμένος είπε πως έμειναν με την σύζυγο του, εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο τους, από τις 11:00 της Δευτέρας μέχρι τις 05:00 της Τρίτης.

Όπως αποκάλυψε, «δεν είχαμε καμία ενημέρωση από καμία υπηρεσία ούτε Πολιτική Προστασία ούτε Αττική Οδό ούτε Αστυνομία ούτε Πυροσβεστική. Στις 05:00 ήρθαν κάποια παιδιά με κάποια τζιπ, μας ρώτησαν που μένουμε και αν θέλουμε να μας πάνε στο σπίτι και φυσικά τους είπαμε “ναι”. Τους ρώτησα ευγενικά από ποια υπηρεσία είστε και μου απάντησαν “είμαστε μια εθελοντική ομάδα, είμαστε δέκα φίλοι από την Γλυφάδα που είδαμε στην τηλεόραση τι γίνεται και κινητοποιηθήκαμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο”».

«Αρνήθηκαν ακόμη και να μου πουν τα ονόματα τους ή να μου δώσουν ένα τηλέφωνο. Μου είπε μόνο το ένα παιδί ότι το λένε Χρήστο. Τους ευχαριστώ και εάν με ακούνε θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί τους και να τους ευχαριστήσω», είπε ο ηλικιωμένος στον ΑΝΤ1.

Συμπλήρωσε πως «είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Η σύζυγος μου είχε ένα πρόβλημα υγείας και έπρεπε να πάρει ένα χάπι. Νερό δεν είχαμε από πουθενά. Έπαιρνα χιόνι και το υγροποιούσε μέσα στο στόμα της για να μην “μείνει” εκεί στην παγωνιά. Κάποια στιγμή το χιόνι κάλυψε και την πόρτα του αυτοκινήτου, δεν μπορούσα να βγω ούτε για να ουρήσω. Ουρήσαμε σε ένα μπουκαλάκι νερό που είχαμε άδειο στο αυτοκίνητο. Αυτά είναι τα χάλια μας. Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία για τον πολίτη, καμία πρόνοια».

Όπως είπε ο ηλικιωμένος, «Θα κινηθώ νομικά, γιατί τα 2.000 ευρώ που δίνουν είναι για να μην προσφύγει ο κόσμος εναντίον τους. Νομίζω ότι καταπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με αυτά τα χρήματα που θέλουν να μας δώσουν. Στις 11:00 της Δευτέρας έπαιρναν χρήματα στα διόδια και έβαζαν κόσμο στον δρόμο. Πληρώσαμε για να εγκλωβιστούμε».