Κοινωνία

“Ελπίδα” - Διόνυσος: Έγκυος χωρίς ρεύμα και νερό για 4 μέρες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα είναι εγκλωβισμένη μαζί με τα δύο παιδιά της. Δεν μπορεί να φτάσει στο σπίτι ούτε ο σύζυγος της. Δραματική μαρτυρία στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Ακόμη μια συγκλονιστική μαρτυρία για την πολύωρα ταλαιπωρία πολιτών από τις συνέπειες της κακοκαιρίας «Ελπίδα» έκανε στην εκπομπή "Το Πρωινό" μια γυναίκα από τον Διόνυσο Αττικής.

Όπως είπε στον Γιώργο Λιάγκα και στην Φαίη Σκορδά, είναι έγκυος και έχει δύο μικρά παιδιά, με τα οποία έχουν αποκλειστεί στο σπίτι τους, οι τρεις τους, καθώς «ο σύζυγος από την Δευτέρα δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι, γιατί η Λεωφόρος Διονύσου είναι ακόμη κλειστή, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία».

Η γυναίκα ανέφερε πως από την Δευτέρα δεν έχουν στο σπίτι ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ευτυχώς όπως ανέφερε έχουν τζάκι και ζεσταίνονται.

Η εγκυμονούσα είπε ακόμη «έχω πάρει πολλά τηλέφωνα παντού και ο ένας με στέλνει στον άλλον: η Περιφέρεια με στέλνει στον Δήμο, ο Δήμος με στέλνει στην Περιφέρεια, η Πυροσβεστική μου λέει πως δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Λένε πως την Λεωφόρο Διονύσου, πρέπει να την ανοίξει η περιφέρεια».

Παρακολουθήστε την μαρτυρία της γυναίκας στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μακάβριες εικόνες με φέρετρο να σέρνετε πάνω σε κουβέρτα μέσα στο χιόνι (εικόνες)

Κιλκίς: “Μαϊμού” υπάλληλοι της ΔΕΗ πήραν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

“Ελπίδα” - Σκρέκας: πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα (βίντεο)