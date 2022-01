Κοινωνία

ΣΤΑΣΥ – Ηλεκτρικός: Ταλαιπωρία και καθυστερήσεις δρομολογίων

Η ΣΤΑΣΥ ζητάει την κατανόηση του κοινού για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις. Που οφείλονται.

Καθυστερήσεις καταγράφονται από το πρωί στα δρομολόγια της Γραμμής 1 του μετρό λόγω των βλαβών που δημιουργήθηκαν σε συρμούς τις ημέρες της κακοκαιρίας.

Η ΣΤΑΣΥ, με ανακοίνωσή της, ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για τα προβλήματα-καθυστερήσεις δρομολογίων, τονίζοντας πως "οι μεγαλύτερες χρονοαποστάσεις στη συχνότητα των δρομολογίων οφείλονται στις συσσωρευμένες βλάβες, που σημειώθηκαν σε συρμούς τις ημέρες της κακοκαιρίας, καθώς ήταν επιτακτική η κίνησή τους στο δίκτυο επί 24ωρης βάσης, προκειμένου αυτό να παραμείνει ανοιχτό, σε συνδυασμό με την αδυναμία προσέλευσης εργαζομένων της εταιρείας στην τεχνικοεπισκευαστική βάση. Γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την αποκατάσταση των βλαβών και την ομαλοποίηση των δρομολογίων".

Στο πρόβλημα αναφέρθηκε με ανάρτηση του στο Facebook και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος,

