"Ελπίδα" - Ερυθρός Σταυρός: οι πολίτες ευχαριστούν τους εθελοντές (βίντεο)

Τη δική τους μάχη με την κακοκαιρία "Ελπίδα" έδωσαν οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βοηθώντας δεκάδες συνανθρώπους μας.

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από την πρώτη στιγμή της σφοδρής κακοκαιρίας «Ελπίς», βρέθηκαν δίπλα στους πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας (χρόνια πάσχοντες, έκτακτα χειρουργικά περιστατικά κ.α.), για να συνδράμουν στις έκτακτες και αναγκαίες μετακινήσεις τους, προς και από τα κέντρα θεραπείας τους, σε όλη την Αττική.

Οι πολίτες ευχαριστούν και συγχαίρουν τους εθελοντές μας, οι οποίοι τους συμπαραστάθηκαν

ενεργά, κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας.

Η κυρία Μαρία, η μητέρα της οποίας πραγματοποιεί αιμοκαθάρσεις, ανέφερε: «Από τη μέρα που ξεκίνησε η χιονόπτωση είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αρχικά προσπάθησα να βρω ένα μέσο ιδιωτικό ή δημόσιο χωρίς όμως αποτέλεσμα και έτσι αποφάσισα να απευθυνθώ στον Ε.Ε.Σ.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τους Διασώστες του Ερυθρού Σταυρού για την υπεράνθρωπη προσπάθεια τους ώστε να μεταφερθεί η μητέρα μου με ασφάλεια στο νοσοκομείο για την αιμοκάθαρσή της. Είναι φωτεινό παράδειγμα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε».

Η κυρία Εριφύλη που έλαβε τη βοήθεια του Ε.Ε.Σ. δήλωσε: «Είμαι καρκινοπαθής και βρίσκομαι στο στάδιο που κάνω καθημερινές ακτινοβολίες. Θέλησα να βρω κάποιο τρόπο για να κάνω την θεραπεία μου, οπότε κάλεσα τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ελπίζοντας να με βοηθήσει.

Ήρθαν δύο εξαιρετικοί εθελοντές Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ, με πήραν προσεκτικά για να μην χτυπήσω στο χιόνι και με οδήγησαν με ασφάλεια να κάνω την θεραπεία μου. Μάλιστα, περίμεναν απέξω και όταν τελείωσα με παραλάβανε και με επέστρεψαν στο σπίτι. Είμαι πραγματικά υπόχρεη στους εθελοντές.».

Ο κ. Νίκος ανέφερε: «Είμαι νεφροπαθής, και κάνω αιμοκάθαρση δύο φορές την εβδομάδα. Λόγω του χιονιού είχα αποκλειστεί. Ευτυχώς ήρθαν οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. και με μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Τους ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκρισή τους. Να είναι πάντα καλά.»

