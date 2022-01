Υγεία - Περιβάλλον

Ενημέρωση για τα μέτρα από τον Θάνο Πλεύρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας για τα μέτρα για τον κορονοϊό. Τι αλλάζει από την επόμενη εβδομάδα.

Αλλαγές στα μέτρα πρόληψης από τον κορονοϊό ανακοινώνει ο Υπουργός Υγείας.

Νωρίτερα είχε συνεδριάσει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων η οποία εισηγήθηκε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, σταδιακά και με το σταγονόμετρο, εισηγείται προς την Κυβέρνηση η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων.

Την χαλάρωση των μέτρων είχε προαναγγείλει η Μίνα Γκάγκα, τονίζοντας πάντως πως ενδεχομένως να πλησιάζουμε προς το τέλος της πανδημίας, αλλά δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για εφησυχασμό.