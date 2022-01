Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Η Όμικρον δεν είναι ένα κοινό κρυολόγημα

Όσα ανέφερε στην ενημέρωση για τη μετάλλαξη Όμικρον στους ανεμβολίαστους και τους ηλικιωμένους.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μπορεί να μειώνεται, αλλά το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει εξαιρετικά υψηλό τόνισε κατά την τοποθέτηση της, απόψε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Βάνα Παπαευαγγέλου.

Η ίδια είπε ότι τα ενεργά κρούσματα είναι ιδιαίτερα υψηλά στις 150.000 σε όλη την επικράτεια και ο κυλιόμενος δείκτης του επταημέρου στα 18.000 κρούσματα ημερησίως. Όπως τόνισε, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες καταγράφεται σταθεροποίηση της πανδημίας εκτός από την Θράκη και κάποια νησιά.

Όπως προέβλεψε ο περιορισμός της κινητικότητας τις τελευταίες ημέρες λόγω του χιονιά, ίσως οδηγήσει σε μία επιπλέον μείωση της διασποράς.

Μιλώντας για το σύστημα υγείας και την διαθεσιμότητα είπε ότι το 57% σε απλές κλίνες covid είναι κατειλημμένο και το 75% στις κλίνες ΜΕΘ covid. Η ίδια έκανε λόγο για μείωση 12% στις εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία και παρατήρησε ότι μετά από πολύ καιρό, οι εισαγωγές ασθενών στο νοσοκομείο έπεσαν κάτω από τις 400 ανά ημέρα.

Γεγονός που, όπως είπε, πιθανότατα οφείλεται και στην επικράτηση της Όμικρον καθώς καταγράφεται αύξηση των νέων νοσηλίων με Όμικρον. «8 στους 10 που μπαίνουν πλέον στο νοσοκομείο έχουν Όμικρον », είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επισήμανε ότι ένα στα τέσσερα άτομα που εξακολουθούν να μπαίνουν στο νοσοκομείο, έχουν την μετάλλαξη Δ.

«Οι λίγοι που έχουν χάσει τη ζωή τους με Όμικρον είναι υπέργηροι με σοβαρά προβλήματα υγείας», εξήγησε η κυρία Παπαευαγγέλου, τονίζοντας πως «Η νόσος Όμικρον δεν είναι κοινό κρυολόγημα ιδιαίτερα για τους ανεμβολίαστους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας».

Όπως προέβλεψε, οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, δηλαδή οι αριθμοί διασωληνωμένων και θανάτων θα βελτιωθούν τις προσεχείς εβδομάδες.

Για ακόμη μία φορά η κυρία Παπαευαγγέλου τόνισε ότι είναι σημαντική η τρίτη αναμνηστική δόση του εμβολίου ιδίως για την παραλλαγή Όμικρόν.

Φαίνεται από πολλές μελέτες ότι η χορήγηση της τρίτης δόσης συμβάλλει στην ηπιότερη νόσηση και στην αποφυγή της νοσηλείας, είπε και με στοιχεία που παρέθεσε φαίνεται πως από 57% που είναι η προστασία με τη δεύτερη δόση ανεβαίνει στο 90% με την τρίτη δόση. Μάλιστα αυτή η προστασία εκτιμάται ότι διαρκεί τουλάχιστον για τρεις μήνες.

