Καταιγίδα “Άνα”: Δεκάδες νεκροί στην νότια Αφρική

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Έως και 500.000 οι άνθρωποι που επλήγησαν από την τροπική καταιγίδα σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο απολογισμός των θυμάτων στα κράτη του νότιου τμήματος της Αφρικής που επλήγησαν από την τροπική καταιγίδα Άνα ανέβηκε στους 77 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησαν χθες Πέμπτη οι αρχές στη Μαδαγασκάρη, στη Μοζαμβίκη και στο Μαλάουι.

Οι κυβερνήσεις και σωστικά συνεργεία στις τρεις χώρες βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αποτίμησης του εύρους των ζημιών που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στις ακτές στον Ινδικό Ωκεανό και στο κανάλι της Μοζαμβίκης.

Χθες βράδυ στη Μαδαγασκάρη, που θρηνεί 48 θύματα, κηρύχθηκε κατάσταση εθνικής καταστροφής.

Στη Μοζαμβίκη και στο Μαλάουι, οι απολογισμοί των θυμάτων παρέμειναν αντίστοιχα στους 18 και στους 11 νεκρούς. Η καταιγίδα έπληξε επίσης τη Ζιμπάμπουε, όπου όμως οι αρχές δεν έχουν ανακοινώνει κανέναν θάνατο.

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκατοντάδες κατέρρευσαν υπό το βάρος των λίτρων νερού που έπεσαν μέσα σε μερικές μέρες και άνθρωποι παγιδεύτηκαν.

Γέφυρες κατέρρευσαν μετά την υπερχείλιση ποταμών, που παρέσυραν αυτοκίνητα και τους επιβαίνοντες σε αυτά. Χωράφια πλημμύρισαν, βοοειδή παρασύρθηκαν από τα νερά, καταστρέφοντας το βιός κατοίκων.

Στην Μαδαγασκάρη, 130.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο, γυμναστήρια και σχολεία επιτάχθηκαν, μετατράπηκαν σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης.

Αφού διέσχισε τον Ινδικό Ωκεανό, η τροπική καταιγίδα Άνα έπληξε το βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Μοζαμβίκης. Περισσότερα από 10.000 σπίτια καταστράφηκαν, όπως και δεκάδες νοσοκομεία και σχολεία και υποδομές ηλεκτροδότησης. Η κυβέρνηση και ο ΟΗΕ υπολογίζουν σε 500.000 τον αριθμό των πληγέντων σε αρκετές επαρχίες.

