Πολιτική

“Ελπίδα” – Καραγιάννης: Δεδομένο ποιος έχει τις ευθύνες για την ταλαιπωρία των πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Αττική Οδό και την Περιφέρεια Αττικής, «έδειξε» ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών για τον εγκλωβισμό των οχημάτων και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στην κακοκαιρία «Ελπίδα» που προκάλεσε σωρεία προβλημάτων, ιδιαίτερα στην Αττική, έκανε λόγω για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, τονίζοντας όμως ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπήρξαν λάθη στον συντονισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κι επίσης για πρώτη φορά απαιτήθηκε από ιδιώτες να αποζημιώσουν πολίτες για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις που θα δοθούν από την Αττική Οδό, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι ζητήθηκε από την εταιρεία, μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δοθεί ο οδικός χάρτης για τις αποζημιώσεις καθώς υπάρχουν ακόμη μερικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Ερωτηθείς και για τους πολίτες που εγκλωβίστηκαν με τα οχήματα τους σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Μεσογείων και η Κατεχάκη, είπε ότι είναι ξεκάθαρο πως την ευθύνη για αυτούς τους δρόμους τους έχει η Περιφέρεια Αττικής.

Αναφερόμενος στην κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στην Αττική Οδό και τον Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, είπε ότι είναι ξεκάθαρο πως η εταιρεία είχε δεσμευτεί ότι μπορεί να κρατήσει το δρόμο ανοιχτό και δεν τα κατάφερε και τώρα προσπαθεί να φτιάξει μια υπερασπιστική γραμμή.

Ο κ. Καραγιάννης, μεταξύ άλλων είπε ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίσει τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν όπου και να ανήκουν.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Θα ήθελα να ήμουν η Ρένα Βλαχοπούλου

Βουλή – πρόταση μομφής: Ξεκινάει η τριήμερη διαδικασία

Ιαπωνία: Τραγική κατάληξη σε υπόθεση ομηρίας