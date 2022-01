Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος λίγων μηνών

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις νοσηλείες παιδιών με κορονοϊό στο ΠΓΝΠ.

Ένα ακόμη βρέφος μεταφέρθηκε εκτάκτως το βράδυ της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας με κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέφος 3 μηνών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου, καθώς η κατάσταση του θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς.

Να σημειωθεί πως οι εισαγωγές παιδιών στο νοσοκομείο με κορονοϊό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα με αποτέλεσμα η Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ να έχει γεμίσει, καθώς μόνο χθες 10 παιδιά νοσηλεύτηκαν.

Την ίδια στιγμή, οι νοσηλείες στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας έχουν αυξηθεί. Χθες υπήρχαν 228 ασθενείς με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο να έχει "επιστρατεύσει" 8 κλινικές για να μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες.

