Αποπλάνηση 14χρονης: Σύλληψη 40χρονου μετά από φωτογραφία σε ξενοδοχείο

Προφυλακίστηκε ο άνδρας, που συνελήφθη επ ‘ αυτοφώρω από τους αστυνομικούς. Πως εντοπίστηκε απο τις Αρχές, μαζί με την ανήλικη.

Στην προφυλάκιση ενός 40χρονου άνδρα που συνελήφθη επ ‘ αυτοφώρω για αποπλάνηση ανήλικης προχώρησαν οι δικαστικές αρχές.

Η υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, έσπευσε άμεσα και την περασμένη Κυριακή πέρασαν χειροπέδες στο 40χρονο άνδρα ο οποίος ήταν φίλος της οικογένειας της 14χρονης που αποπλάνησε.

Αφορμή για να ξεδιπλωθεί η αρρωστημένη αυτή ιστορία, στάθηκε μια φωτογραφία που ανέβασε η 14χρονη στα social media από το δωμάτιο του ξενοδοχείου ημιδιαμονής στο οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα με τον 40χρονο άνδρα.

Οι γονείς της ανήλικης που την έψαχναν, σύμφωνα με το protothema.gr, καθώς είχε φύγει από το σπίτι της από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και βρίσκονταν στο ξενοδοχείο με τον 40χρονο, μόλις είδαν τη φωτογραφία στα social media αμέσως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ αμέσως έσπευσαν στο ξενοδοχείο που είχε παρασύρει ο 40χρονος την ανήλικη και του πέρασαν χειροπέδες. Εναντίον σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές οι οποίες διέταξαν την προφυλάκιση του.

