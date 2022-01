Τεχνολογία - Επιστήμη

Άλιμος - φάλαινα: σε κρίσιμη κατάσταση το θηλαστικό (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι ειδικοί, μετά από τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε το κήτος, το οποίο επί ημέρες παραμένει στα ρηχά, δίπλα στην ακτή.

Με κινητοποίηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έσπευσαν στον Άλιμο, όπου βγήκε στα ρηχά το κήτος που ανήκει στην οικογένεια των φαλαινών, στο σημείο 2 εξειδικευμένοι κτηνίατροι του Ελληνικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Θαλάσσιων Θηλαστικών «Αρίων», που δίνουν μάχη για να παράσχουν στο τραυματισμένο ζώο τις πρώτες βοήθειες υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., Νατάσσας Κομνηνού.

Η φάλαινα που εξετάστηκε από τον κτηνίατρο του «Αρίωνα», Παντελή Σαρρή, φέρει σοβαρό τραύμα στο ρύγχος και επιφανειακά τραύματα στο δέρμα, ενώ έγινε αιμοληψία για τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη και άλλων παθολογικών αιτιών. Στο θηλαστικό χορηγήθηκε υποστηρικτική θεραπευτική αγωγή με την κατάσταση του ζώου να κρίνεται κρίσιμη.

Στο σημείο βρίσκεται ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια διάσωσης και δήλωσε: «Ο ζιφιός ανήκει στα κητώδη που ζουν σε μεγάλα βάθη άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή τη στιγμή στα ρηχά υποφέρει. Δείχνει πολύ αδύναμο και με τη βοήθεια δυτών, διασωστών και γιατρών καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να το κρατήσουμε στη ζωή».

Στην επιχείρηση, επίσης, συμμετέχουν η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής, η Lifeguard Hellas, η All for Blue και η ΜOm.

Σοβαρή η κατάσταση του θηλαστικού

Πολύ σοβαρή κρίνεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης και των πρώτων αιματολογικών εξετάσεων, η κατάσταση της υγείας της φάλαινας που εκβράστηκε νωρίς το πρωί στα αβαθή της παραλίας του Αλίμου.

Από την λεπτομερή κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρή κάκωση στην κάτω σιαγόνα (ρύγχος) και πολλαπλά επιφανειακά τραύματα στο δέρμα. Έγινε αιμοληψία για τη διενέργεια αιματολογικών, βιοχημικών και ιολογικών εξετάσεων για τη διερεύνηση και πιθανών άλλων παθολογικών καταστάσεων. Από τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι η φάλαινα παρουσιάζει σοβαρή αφυδάτωση, λευκοπενία και αναιμία.

Αναμένονται τα αποτελέσματα ιολογικών και άλλων εξιδεικευμένων εξετάσεων από την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Στο θηλαστικό χορηγείται υποστηρικτική αγωγή με υγρά, ηλεκτρολύτες καθώς και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Το ζώο παρακολουθείται στενά, ενώ οι αιματολογικές καθώς και οι βιοχημικές εξετάσεις θα επαναληφθούν απόψε το βράδυ και αύριο το πρωί.

Ο Ζιφιός (Ziphius cavirostris) είναι ένα κητώδες μέσου μεγέθους με εμφάνιση που θυμίζει ένα μεγάλο και παράξενο δελφίνι με μήκος που φθάνει τα 6 μέτρα (συνήθως 4,5-5,5). Οι ζιφιοί είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθούν και να μελετηθούν εξ’ αιτίας του μεγάλου χρόνου κατάδυσής τους (20 έως 80 λεπτά), της “ήσυχης” συμπεριφοράς τους (σχεδόν ποτέ δεν κάνουν άλματα), αλλά και λόγω του ότι αποφεύγουν την επαφή με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», επεσήμανε πως «είναι ασυνήθιστο ο ζιφιός να βρεθεί στα ρηχά. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Μόνο επί τόπου περίθαλψη μπορεί να υπάρξει στην προκείμενη περίπτωση. Είναι λίγες οι ελπίδες για να μπορέσει να επανέλθει»

Η κ. Μήλιου σημείωσε πως «ο ζιφιός είναι πολύ ευαίσθητο στην έντονη υποβρύχια ηχορύπανση. Συνήθως αποφεύγει πολύ έντονα την παρουσία του ανθρώπου, καθώς κρύβεται. Ακόμη και αν το δει κάποιος στα ανοιχτά, θα είναι για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς σπεύδει να απομακρύνεται».

