Αιγύπτιος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο παραλιακής

Νεκρός στο δωμάτιό του σε ξενοδοχείο της Παραλιακής βρέθηκε Αιγύπτιος χρηματιστής.

Νεκρός βρέθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην Παραλιακή, ένας Αιγύπτιος χρηματιστής.

Ο άνδρας είχε έρθει στην Ελλάδα για αγοραπωλησία ενός ακινήτου και βρισκόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Από το βράδυ της Πέμπτης τον αναζητούσε η σύζυγός του. Τελικά, το πρωί εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιό του.

Στο σημείο βρέθηκαν ηρεμιστικά και χασίς.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε ζητήματα υγείας, στα οποία αποδίδεται και ο θάνατός του, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία.

