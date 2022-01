Κόσμος

Ρωσία: Ισόβια κάθειρξη για τους παιδόφιλους

Πότε προβλέπονται οι αυστηρότερες ποινές για τους παιδόφιλους στη Ρωσία με... εντολή Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που προβλέπει έως και ισόβια κάθειρξη σε καθ' έξιν παιδόφιλους, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για βίαιες πράξεις κατά ανηλίκων, όπως και για όσους άσκησαν πρώτη φορά βία εις βάρος δύο ή περισσότερων παιδιών, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣΣ.

Ο νέος ρωσικός νόμος δημοσιεύτηκε στην επίσημη δικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών της χώρας και, όπως προβλέπει η ρωσική νομοθεσία, θα τεθεί σε ισχύ εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευσή του.

Μέχρι και σήμερα ισόβια κάθειρξη μπορούσε να επιβληθεί μόνο για βιασμό ατόμων κάτω των 14 ετών από παιδόφιλους, που είχαν προηγουμένως καταδικαστεί για παρόμοια εγκλήματα, όμως ο νέος νόμος διευρύνει τα ηλικιακά όρια και θεσπίζει τη μέγιστη ποινή της ισόβιας κάθειρξης για κάθε παιδεραστή, που επαναλαμβάνει σεξουαλικού χαρακτήρα επίθεση εναντίον οποιουδήποτε ανηλίκου, ακόμη και άνω των 14 ετών.

Η ίδια αυστηρότερη ποινή της ισόβιας κάθειρξης θα προβλέπεται και για όσους δεν είχαν προηγουμένως κατηγορηθεί για βιασμό, αλλά κακοποίησαν σεξουαλικά δύο ή περισσότερους ανηλίκους, είτε εάν «το συγκεκριμένο έγκλημα συνδέεται με τη διάπραξη άλλου ειδεχθούς ή ιδιαιτέρως ειδεχθούς εγκλήματος».

Ο νέος αυστηρότερος νόμος εισήχθη προς ψήφιση στην Κρατική Δούμα (κάτω Βουλή) τον Σεπτέμβριο του 2021 και εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ οι όποιες επιφυλάξεις υποχώρησαν και η υιοθέτησή του επιταχύνθηκε έπειτα από την απαγωγή και δολοφονία στις αρχές Ιανουαρίου μιας πεντάχρονης στην Κοστρομά, ιστορική πόλη στον Βόλγα, 330 χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας.

