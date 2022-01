Κόσμος

Νεογέννητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στους -20 βαθμούς Κελσίου (εικόνες)

Σοκ στη Ρωσία. Το βρέφος μόλις 3 ημερών, βρέθηκε μέσα σε μια συσκευασία για αβγά. Η Αστυνομία αναζητεί τη μητέρα.

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στους -20 βαθμούς Κελσίου σε περιοχή της Σιβηρίας και σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους είναι καλά στην υγεία του, μετέδωσε το BBC.

Το νεογέννητο βρέθηκε μέσα σε μια συσκευασία για αβγά από πέντε εφήβους που περπατούσαν σε έναν δρόμο κοντά στο χωριό Σοσνόβγκα έξω από το Νοβοσιμπίρσκ, την περασμένη Παρασκευή, αναφέρουν ρεπορτάζ των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς ενός εκ των εφήβων και οι γιατροί είπαν ότι είναι καλά στην υγεία του.

Η αστυνομία αναζητεί την μητέρα του βρέφους και έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με θύμα ανήλικο.

Οι γονείς του εφήβου, που έχουν ήδη τρεις γιούς, θέλουν να την υιοθετήσουν, αλλά θα πρέπει να περιμένουν μήπως βρεθούν συγγενείς της.

Όπως είπε ο πατέρας του εφήβου Ντμίτρι Λιτβίνοφ, το βρέφος είχε μαζί του ένα κουβερτάκι και ένα μπιμπερό.

Εκτιμάται ότι ήταν περίπου τριών ημερών όταν βρέθηκε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι, αν δεν βρεθούν συγγενείς, οι νέοι γονείς θα πρέπει να συγκεντρώσουν μια σειρά από έγγραφα και να κάνουν ειδικά σεμινάρια προτού τους επιτραπεί να υιθοετήσουν το βρέφος.

