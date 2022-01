Παράξενα

Φάλαινα στον Άλιμο: Αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει στα βαθιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φάλαινα, που έφερε μικρό τραύμα στο ρύγχος, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ διενεργήθηκαν και ιατρικές εξετάσεις.

Στην ανοικτή θάλασσα, οδηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει - σύμφωνα με οδηγίες καθηγήτριας του Α.Π.Θ - η φάλαινα του είδους «ΖΙΦΙΟΣ» που εγκλωβίστηκε χθες τραυματισμένη στην παραλία ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου.

Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, στο οποίο επέβαινε κτηνίατρος και με συνοδεία σκάφους του λιμενικού.

Στη φάλαινα, που έφερε μικρό τραύμα στο ρύγχος, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ διενεργήθηκαν και ιατρικές εξετάσεις.

Στο σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί το θαλάσσιο θηλαστικό είχαν σπεύσει από νωρίς χθες το πρωί στελέχη του ερευνητικού κέντρου διάσωσης και περίθαλψης κητώδων, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Φλοίσβου, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης με ιδιώτες δύτες καθώς και κτηνίατρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάιντεν: Θα στείλω Αμερικανούς στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη

Ο Ερντογάν απέλυσε και τον επικεφαλής της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας

Σκύλοι μυρίζουν.. τον κορονοϊό σε συναυλίες!